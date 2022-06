Colo Colo vuelve a recibir millonaria multa de la Conmebol por el mal comportamiento de sus hinchas

A Colo Colo le siguen pasando cuentas de la Copa Libertadores. El Cacique, que ya tuvo que jugar el partido ante Fortaleza sin público, en el Monumental, por el mal comportamiento de sus fanáticos, vuelve a recibir otra multa de la Conmebol. Esta vez, sin embargo, el oficio llegó por el encuentro jugado entre el Cacique y Alianza Lima, en Perú, por el certamen continental. El duelo se jugó el 5 de mayo y terminó igualado.

La millonaria multa le significará al Cacique dejar de recibir US$ 8 mil, que serán descontados del dinero que le correspondían a Blanco y Negro por concepto de derechos de televisión o patrocinio. Según el documento, al que tuvo acceso El Deportivo, el cuadro que dirige Gustavo Quinteros incumplió el artículo 10.2 literal C) del Código Disciplinario de la Conmebol, que castiga a los elencos por “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico”. Además, se le acusa de reincidente.

Cabe recordar, que la Conmebol ya tenía en la mira al Cacique por el comportamiento de sus hinchas. Frente a River Plate, la sede del fútbol sudamericano levantó un drástico informe.

“Desde el inicio del calentamiento del equipo de River Plate, se produce un descontrol total en la conducta de la parcialidad local que con insultos, bengalas, bombas de estruendo y lanzamiento de proyectiles, creando un clima poco propicio para el normal desarrollo del juego”, dice el escrito.

Desde el club no han escondido su preocupación. Gustavo Quinteros, el DT del Cacique, ha manifestado su molestia por la serie de hechos que ya son reiterativos.

“Son cinco, diez, quince personas que perjudican a la institución. Ya basta, es una lástima que tengamos que jugar esta final sin nuestra gente”, lamentó el entrenador, en la previa al duelo ante Fortaleza, que se jugó sin público. En aquella oportunidad, además, se le cursó una multa de US$ 90 mil.

En la concesionaria, en tanto, también han sacado comunicados apuntando a los hinchas que realizan los desmanes. “Los verdaderos hinchas no son los que se creen más importantes que el fútbol, no son los que se suben a lugares que no están permitidos ni los que agreden al hincha rival, ni los que dañan nuestro estadio o provocan desmanes en las concentraciones”, señaló el club.