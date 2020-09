Colo Colo y la ANFP están en guerra

A pesar de que no se jugó en la cancha, el suspendido partido entre Colo Colo y Antofagasta se sigue disputando fuera de ella. La bochornosa situación vivió nuevos capítulos durante la jornada de ayer, situando la polémica en la vereda de la ANFP y Blanco y Negro. Y lejos de aclararse, el asunto sumó nuevas interrogantes y actores. Uno de ellos el Tribunal de Disciplina, que tendrá que decidir si el Cacique efectivamente infringió el reglamento.

“Exactamente. Lo suspendimos nosotros por seguridad, por las personas que estaban en cuarentena, pero una cosa produce la otra. Si te dicen que el plantel de Colo Colo no puede estar fuera de la cuarentena y hay presencia de jugadores, esto implica un riesgo para los jugadores de Antofagasta y para todo el entorno futbolístico del estadio, esto obliga a suspender por seguridad integral de la salud de cada uno de los que estaban presentes”, partió aclarando Pablo Milad.

En esa línea, el presidente de la ANFP reconoció que estudian sanciones para los albos. “Antofagasta está pidiendo los tres puntos. Se va evaluar. Hoy en la reunión de directorio vamos a reunir toda la información para esto llevarlo al Tribunal de Disciplina y determinar si hubo intencionalidad directa de Colo Colo; si hay responsabilidad directa de Colo Colo en la suspensión del partido”, expuso.

El curicano además imputó al Cacique el hecho de violar las disposiciones sanitarias de desplazamiento. “Aquí, el hecho está en que se incumplió la resolución exenta 722, donde hubo presencia de personas en cuarentena, para evitar cualquier tipo de riesgos o de emanación del virus o contagio de los jugadores, porque nadie sabía si tenía la presencia del virus, se optó por suspender el partido”, manifestó.

Al ser consultado por esto último, Harold Mayne-Nicholls se mostró contrariado por la situación, que expone al club a otro tipo de medidas. “Complejo el tema, porque, si de acuerdo a los protocolos, no podíamos desplazarnos, a pesar de que sabíamos que teníamos los resultados, no sé cómo podíamos jugar el partido si teníamos que estar todos en cuarentena. Ahora, si esa es la causal para que se dicte la norma que vamos a perder los tres puntos, se hace incomprensible con que la ANFP haya suspendido el partido. No sé si la ANFP evaluó bien todo eso al momento de las declaraciones del presidente. Yo creo que en alguna parte alguna información le falta”, señaló.

En ese sentido, la resolución del 30 de agosto apunta en uno de sus incisos que “durante la tramitación de la autorización sanitaria de la que trata el párrafo anterior, el solicitante deberá permanecer en cuarentena o aislamiento”. Sin embargo, desde el club entienden que solo les bastaba que los integrantes del plantel tuvieran un PCR negativo para poder llegar el sábado al Monumental. El punto es que todo esto se hubiese evitado si los albos alteraban su programación, volvían antes a Santiago y se practicaban las pruebas con anticipación.

Si la autoridad sanitaria lo estima conveniente, puede denunciar este presunto incumplimiento. No obstante, hasta ahora esto no ha sucedido y han preferido dejar esta situación en los marcos del deporte, donde la ANFP, Antofagasta y Colo Colo deberán entenderse en los tribunales del fútbol.