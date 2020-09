Milad: “Se va a evaluar que Colo Colo pierda los tres puntos”

Dos días después de la polémica suspensión del partido que debían disputar Colo Colo y Deportes Antofagasta, el sábado, en el estadio Monumental, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, intentó explicar los hechos.

Lo primero que hizo fue referirse al desmentido del Ministerio de Salud, que descartó que hubiese suspendido el duelo entre el Cacique y los pumas, tal como había asegurado la sede de Quilín en un comunicado en la mañana del sábado pasado. Al mismo tiempo, señaló que los albos se arriesgan a perder los puntos.

“La decisión está supeditada a la afirmación que da, en relación al plantel de Colo Colo, con sus 48 integrantes que viajaron. Estamos hablando de 24 jugadores y de todo el cuerpo técnico de permanecer en cuarentena. Y eso significa la suspensión del partido porque no hay posibilidades de que Colo Colo pueda presentar otro equipo. Ahora, independiente de eso, se va a evaluar la posibilidad de que Colo Colo pueda perder los tres puntos o la reprogramación”, dijo.

“Antofagasta está pidiendo los tres puntos. Se va evaluar. Hoy en la reunión de directorio vamos a reunir toda la información para esto llevarlo al Tribunal de Disciplina y determinar si hubo intencionalidad directa de Colo Colo; si hay responsabilidad directa de Colo Colo en la suspensión del partido”, agregó.

Milad aseguró que los albos infringieron las normas sanitarias del país, en referencia al caso positivo de Covid-19 que presentó un directivo de Blanco y Negro, al que evitó nombrar. “Aquí, el hecho está de que se incumplió la resolución exenta 722, donde hubo presencia de personas en cuarentena, para evitar cuaquier tipo de riesgos o de emanación del virus o contagio de los juhadores, porque nadie sabía si tenía la presencia del virus, se optó por suspender el partido”, aseguró.

Respecto a si ese directivo de ByN arriesga una sanción, el curicano fue enfático. “Por supuesto. No quiero nombrar a la persona porque está prohibido ante la ley. Esos son casos que se tienen que evaluar. Vamos a entregar toda la información al Tribunal, que tiene que determinar si se reprograma o si Colo Colo pierde por demostrar la responsabilidad ante estos hechos. Y también decir que hay procedimientos y penalidades que ha incumplido Colo Colo que esos tienen un castigo monetario”, advirtió.

El directorio de la ANFP hará la denuncia hoy para que el Tribunal la investigue. Pese a que no está contemplado en las bases un castigo específico de resta de puntos por incumplimiento de protocolo, para el titular de Quilín dicha sanción recae en las facultades que tiene el órgano jurídico y en las faltas en las que pudo incurrir el Cacique.

“No se complementó esto, pero el conjunto de situaciones pueden llevar, y tiene las facultades el Tribunal, a la resta de puntos (...) Aquí no hubo problemas de forma, hubo problemas de tiempo,. No se hicieron las cosas a tiempo. No estaríamos hablando de esto si se hubieran hechos las cosas a tiempo, como la Católica. Los partidos terminaron con una diderencia de una hora o algo así. Las distancias eran casi las mismas. Aquí hubo una planificación, problemas logísticos y Colo Colo determinará a los culpables internos, pero aquí se infringieron procedimientos y normas sanitarias del país", afirmó.

A diferencia de lo comunicado el sábado por la misma ANFP, en relación a que el partido fue suspendido por el Minsal, hoy Milad cambió completamente el discurso y aseguro que fue la sede de Quilín la que tomó la decisión.

“Exactamente. Lo suspendimos nosotros por seguridad, por las personas que estaban en cuarentena, pero una cosa produce la otra. Si te dicen que el plantel de Colo Colo no puede estar fuera de la cuarentena y hay presencia de jugadores, esto implica un riesgo para los jugadores de Antofagasta y para todo el entorno futbolístico del estadio, esto obliga a suspender por seguridad integral de la salud de cada uno de los que estaban presentes”, sostuvo.

“Cuando te dicen que un equipo está completamente en cuarentena, en qué se traduce eso a las 9 y tanto de la mañana: en una suspensión. Ahora, ellos son los encargados de decir quién puede y quién no puede jugar cuando hay un protocolo de una resolución exenta 722 del Ministerio de Salud, con respecto a todas las personas que ingresan al país. Eso ya no es responsabilidad nuestra, sino que ellos tienen que decirnos quiénes son las personas autorizadas para circular y para jugar. Y este caso, a través de un mail y de la conversación verbal con la ministra ellos decían que Colo Colo tiene que permanecer en cuarentena hasta que se determina la trazabilidad completa del caso positivo y la relación estrecha que tuvieron con los demás”, justificó.

Sobre la tardía reacción de la ANFP, que se demoró dos días en salir a explicar el desmentido que le hizo el Minsal, Milad señaló: “La respuesta hoy porque teníamos que reunir toda la información correspondiente. No podemos dar una información incongruente en el tiempo y demostrable que no es así. Por eso hemos declarado hoy, cuando hemos tenido también el reclamo de Antofagasta que ha aportado más información. No queríamos dar información apresurada", dijo.

Según el timonel de Quilín, Colo Colo no cometió un fallo al no tener un equipo alternativo listo para jugar, por ejemplo, de juveniles: “Se exige 72 horas antes de un partido los exámenes PCR de la delegación que va a participar en el encuentro. En ese momento no se podía reemplazar por juveniles por el hecho de que no tenían los exámenes determinados, porque no estaban dentro de la delegación que iba a participar en ese juego. Solamente se exige a la delegación que se contempla para jugar. Independientemente de que los clubes se hacen los PCR los días lunes cada vez que hay algún día libre”.