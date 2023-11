Colombia le da una mano a Chile: derrota a Paraguay en Asunción

Con solo seis partidos de Eliminatorias, la selección chilena ya mira de reojo los otros equipos del proceso. El complejo inicio del entonces cuadro de Eduardo Berizzo tiene a la Roja luchando por escalar en la tabla de posiciones. Una lucha en donde esta jornada recibió ayuda de Colombia, quien venció por 0-1 a Paraguay.

El equipo de James Rodríguez sacó una victoria clave en Asunción y llegó a 12 puntos en el proceso clasificatorio. Los locales por su parte se quedan con cinco unidades, igualados con Chile, con quienes probablemente luchen hasta el final por uno de los cupos para ir al Mundial de 2026.

Un 0-1 engañoso, ya que los visitantes fueron extremadamente superiores durante los 90 minutos, solo que quedaron al debe en cuanto a la definición. Con una ofensiva liderada por Luis Díaz, Colombia fue un problema continuo para la defensa paraguaya. Así fue como en el minuto 11 se abrió el marcador. Un penal convertido por Rafael Santos Borré confirmó los problemas del equipo dirigido por Daniel Garnero.

Fue ese tanto el que marcó la diferencia, pese a algunos leves intentos de Paraguay. La más cerca que tuvieron de empatar fue en el 86′ cuando Cardozo sacó ventaja en un despeje y casi convirtió. Un defensa colombiano sacó el balón a centímetros de la línea.

Colombia así concreta una doble fecha soñada. Le ganó a Brasil y Paraguay, sumando 12 puntos en la tabla general. Quedan en la parte alta con toda la ilusión de mantener el ritmo, pese a un comienzo irregular, donde empató tres de sus primeros cuatro partidos. Ahora rectifican y quedan en el tercer puesto de la tabla general.

Luego de la derrota, el capitán guaraní, Gustavo Gómez habló con los medios. “Se empujó, se intentó, se cargó, pero lastimosamente no se pudo. Creo que tuvimos varias chances de poder empatar el partido, pero no quiso ser. Seguramente que hay que trabajar un poco más. Como dije, no hay de otra. Tenemos que levantarnos como sea”, mencionó.