Colombia pierde a importante figura para enfrentar a la Roja

Después de la derrota 1-0 frente a Bolivia en El Alto, que le significó perder el invicto en las Eliminatorias para el Mundial de 2026, Colombia se alista para recibir a Chile en Barranquilla.

El conjunto cafetalero enfrenta varias dudas para el compromiso de este martes, pues ya suma la baja del delantero Roger Martínez, quien sufrió un esguince de tobillo que lo obligó a salir a los 20 minutos frente a los altiplánicos, luego de recibir un fuerte golpe de Héctor Cuéllar, que significó la expulsión del infractor.

“Lo de Roger fue una lástima, porque era uno de los que mejor respondió en todas las pruebas de altura y lo perdimos temprano, ellos perdieron un hombre, pero él tiene un esguince de tobillo, después lo va a decir el médico con un reporte más claro”, expresó el DT Néstor Lorenzo.

Pero el jugador de Racing no fue el único lesionado, pues Yaser Asprilla terminó con golpe, que también complica su presencia ante la Roja. “Vamos a evaluar jugador por jugador y de acuerdo a las novedades médicas plantearemos el partido”, agregó el entrenador.

Cuellar baja a Martínez y como era el último hombre, se fue expulsado.

Sobre la situación del atacante del Girona de España, el seleccionador se mostró algo más optimista y confía en que pueda estar ante el elenco de Ricardo Gareca. “La mayoría están bien, no hay lesiones musculares, otro golpe de Yaser, que quedó rengo ahí también, que perdió esos últimos minutos de frescura, para lo cual lo habíamos puesto y lo estaba mostrando. Después el cansancio lógico por el esfuerzo que hicieron todos, pero vamos a recuperar bien para el martes”, manifestó.

En cuanto a la derrota a 4.100 metros de altitud, el estratega fue categórico. “El error del gol se comete en este tipo de cancha y en estas condiciones de juego. Por supuesto que no hay que cometerlo, pero no es fácil incluso quedando con uno más y con un equipo adaptado a la altura, que son aviones, que ganan la segunda pelota. Incluso ,con uno de más, no es fácil porque en los mano a mano, ellos tienen una ventaja desde lo físico y la adaptación”, sostuvo.

“Volvería a planificar el mismo partido. La programación se hizo tomando en cuenta muchas cosas, una base, aquellos que tuvieron mejor adaptación. Físicamente el equipo respondió. El equipo que fuera preciso ganaba el partido”, agregó.

Lorenzo recupera a emergente figura

Pero no todo son malas noticias para el técnico de la selección colombiana, pues podrá para el duelo ante el Equipo de Todos con el delantero Jhon Jader Durán, quien cumplió su sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

El atacante del Aston Villa, de solo 20 años, atraviesa por un gran momento, lo que llevó al cuadro de la Premier League a renovarle el contrato por seis temporadas más. Ante la Roja asoma como titular.

Además, el técnico planea otros tres cambios en la oncena que jugó en Bolivia, pues regresarían a la titularidad Jefferson Lerma y Richard Ríos, en desmedro de Mateus Uribe y Kevin Castaño, mientras que en la banda izquierda Johan Mojica sería el elegido en sustitución del lateral Cristian Borja.