Colombia resiste ante Brasil y lo manda a jugar contra el Uruguay de Marcelo Bielsa en cuartos de final de la Copa América

Brasil y Colombia, dos de los grandes candidatos de esta Copa América, se enfrentaban con el afán de definir al ganador del Grupo D y, de paso, al rival de la poderosa Uruguay en los cuartos de final. A los dirigidos de Néstor Lorenzo les convenía el empate o la victoria, mientras que al Scratch solo le servían los tres puntos para esquivar al equipo de Marcelo Bielsa y enfrentar a Panamá en la siguiente ronda. Finalmente, todo terminó 1-1.

En el otro partido del lote, Costa Rica tenía alguna chance matemática de clasificar. Para ello necesitaba golear a la ya eliminada Paraguay en Austin y que la Canarinha perdiera por una buena diferencia. Al menos, el elenco centroamericano comenzó temprano haciendo sus deberes. A los 7′, ya ganaba 2-0, con tantos de Francisco Calvo y Josimar Alcócer, lo que instaló el morbo en Santa Clara, donde en ese momento el cuadro colombiano avisaba a través de un tiro libre de James Rodríguez, que dio en el travesaño.

Sin embargo, rápidamente los pupilos de Dorival Junior disiparon cualquier atisbo de duda. Raphinha clavó en el ángulo izquierdo del arco de Camilo Vargas un perfecto tiro libre, para abrir la cuenta en el minuto 12. De ahí en adelante, la atención se centró en definir al ganador del grupo. Por ello, los cafetaleros se fueron con todo en busca de la igualdad, generando varias situaciones de peligro, siendo James el más peligroso de todos gracias a sus balones detenidos.

El partido se fue tornando muy friccionado y con varias entradas fuertes, lo que caldeó los ánimos. El cuestionado árbitro venezolano Jesús Valenzuela nuevamente tuvo complicaciones en su conducción y omitió varias amarillas por juego brusco. Además, los jueces del VAR fueron nuevamente protagonistas tras anular un gol de Davinson Sánchez, luego de una revisión que dejó más dudas que certezas.

El premio

Cuando ya se iba a el primer tiempo, Jhon Córdoba habilitó magistralmente a Daniel Muñoz, quien se coló entre los centrales y definió de gran manera ante la salida de Allison Becker. El 1-1 obligaba al Scratch a ir a buscar la victoria, augurando un segundo tiempo electrizante.

El complemento no fue muy distinto al periodo anterior. Los pupilos de Lorenzo no se refugiaron e intentaron tener el balón y presionar, mientras que los pentacampeones del mundo no lograban desequilibrar. Ni siquiera teniendo a Vinicius Jr., quien estuvo lejos de mostrar el nivel que lo llevó a ganar todo con la camiseta del Real Madrid.

Con el correr de los minutos, Colombia se fue haciendo merecedor de algo más que el empate. A esas alturas lo de Brasil estaba siendo muy decepcionante al punto de que cada combinación de su rival fue acompañada por un sonoro “ole, ole”. Es más, los caribeños tuvieron el gol del triunfo, pero inexplicablemente Borré elevó solo frente al arco, a los 84′.

Finalmente el 1-1 no se movió y los pupilos de Dorival Junior se medirán ante Uruguay. Mientras que el conjunto colombiano enfrentará a Panamá por el paso a semifinales. Costa Rica, en tanto, se impuso por 2-1, pero no le alcanzó y se despidió en el tercer lugar, con cuatro unidades.