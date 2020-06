Comisión Nacional de Cadetes propone dar por finalizada la temporada de fútbol infantil y juvenil

La Comisión Nacional de Cadetes, compuesta por 10 integrantes (tales como Fernando Vergara, Nelson Parraguez, Lorenzo Antillo y Jaime PIzarro), elaboró una propuesta para el retorno del Fútbol Joven, detenido por la pandemia del coronavirus, así como el resto de las categorías del país.

Tomando en consideración diferentes variables, tanto internas como externas, planteó lineamientos para el devenir de la actividad. Lo principal es que se propone dar por terminados los torneos que se iniciaron en marzo: categorías de iniciación (8, 9 y 10), infantiles (11, 12, 13, 14) y juveniles (Sub 15, 16, 17 y 20). “Esto, única y exclusivamente por los riesgos e imposibilidades que tendría llevarlas a cabo durante un eventual retorno de las actividades por parte de la autoridad sanitaria, la cual de ser posible deberá ser llevada de manera progresiva y prudente”, señala el comunicado.

También se plantea, para dar continuidad al trabajo formativo de los clubes y seleccionados, trabajar en una propuesta de retorno progresivo para los meses de agosto y septiembre, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan, privilegiando a las categorías mayores del fútbol joven (Sub 16, Sub 17 y Sub 20), ya que ellos pueden formar parte de los planteles profesionales de 2021 y ayudará a las selecciones para preparar los Sudamericanos que eventualmente se tendrán el año que viene, para clasificar a los Mundiales Sub 17 y Sub 20.

Respecto al sistema de torneo, se propone incorporar a todos los clubes profesionales, juntándolos en grupos que reduzcan los traslados y puntos de contacto, “priorizando un sistema de campeonato por zonas, sin ascensos y descensos”.

Otro punto importante dice relación con la elaboración de un Plan de Retorno, que contenga un protocolo específico para el fútbol joven, basado en el trabajado para el fútbol profesional, con las respectivas adecuaciones. También destacan que los costos asociados que resulten del protocolo específico para el fútbol joven serán cubiertos por la ANFP.