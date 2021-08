Comisiones millonarias por traspaso de Alexis desde Arsenal a United aún son noticia en Inglaterra

El traspaso de Alexis Sánchez desde Arsenal a Manchester United, en enero de 2018, causó mucho revuelo en Inglaterra. Por muchas razones, entre ellas los montos involucrados, además de que el chileno terminaba contrato en menos de seis meses con los Gunners.

Dudas que volvieron a asomar en el fútbol británico tras la entrevista concedida por Dick Law, el ex encargado de fichajes de club de Londres. En declaraciones a The Athletic, el ejecutivo isleño contó detalles de la operación que llevó al tocopillano a Old Trafford y al georgiano Henrikh Mkhitaryan a la capital isleña.

“Sánchez estaba dispuesto a ir al United y Mkhitaryan quería ir al Arsenal, y por eso funcionó. El tercer tema habría sido las negociaciones de los jugadores y las comisiones de los agentes. Nos quedamos asombrados cuando escuchamos lo que United le pagó al jugador y al agente”, aseguró el ex director del cuadro más popular de Londres a The Athletic, entrevista reproducida por Daily Mail.

Cuando la operación se concretó, en enero de 2018, el mismo Mail aseguró que el representante argentino Fernando Felicevich se llevó más de 10 millones de libras (casi 14 millones de dólares al cambio de hoy) sólo para convencer al tocopillano, según la misma publicación.

Sin embargo, el propio Law recordó que el gran responsable de que toda la operación se concretara fue el representante de Mkhitaryan, el neerlandés Mino Raiola, hoy por hoy uno de los más poderosos del mundo, quien tiene entre sus clientes a Erling Haaland, Paulo Pogba, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma y Zlatan Ibrahimovic, entre otros.

“El acuerdo Sánchez-Mkhitaryan se redujo al peor denominador posible, y ese fue Mino Raiola”, dijo el ex director de Arsenal.

Frustrado paso al City

Cuando Sánchez cambió de club en la Premier, sólo le quedaban seis meses de contrato con los Gunners. Por eso, los medios ingleses aseguraron que los casi 72 millones de dólares que costó el traspaso fueron un precio demasiado alto para un jugador que quedaría libre el 30 de junio del mismo año.

Seis meses antes, Manchester City estuvo a un paso de llevarse al delantero chileno. Incluso, en las últimas horas del 31 de agosto de 2017 la operación tenía en vilo al propio jugador, justo antes de la derrota 3-0 de Chile ante Paraguay, en el Monumental.

“Tenía un acuerdo con el Manchester City, pero por cosas del fútbol no se dieron y se me dio la posibilidad de ir al United. Me parecía tentador, y fue algo que era lindo para mí, porque cuando chico me gustaba mucho ese club”, dijo el propio Sánchez en un Instagram Live, el año pasado.

Y las llamadas “cosas del fútbol” no fueron otras que las millonarias comisiones que pidieron en el entorno del jugador, las mismas que hicieron inviable la transferencia.

Así lo explicó en su momento el diario británico Daily Mirror, que publicó que el mismo Felicevich pidió al elenco de Pep Guardiola un pago de US$10 millones por el acuerdo, condición que los Ciudadanos no estuvieron dispuestos a aceptar.