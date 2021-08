Gustavo Quinteros se pone firme con la dirigencia: “Los refuerzos ya deberían estar acá”

No hay conferencia de prensa en donde Gustavo Quinteros no hable de los hombres que le faltan para completar el plantel. Pero tras el triunfo ante Antofagasta, el técnico de los albos insistió en las contrataciones: “No son refuerzos, son reemplazos”, aseguró.

Y para dejar clara su idea, Quinteros agregó que “hay que traer en un delantero centro para llenar el cupo que dejó la partida de Esteban Paredes y Nicolás Blandi y un jugador que reemplace al único refuerzo que habíamos traído: Martín Rodríguez”.

Acto seguido, Quinteros le puso presión a sus jefes en Blanco y Negro y enfatizó: “Esto fue aprobado por los directores hace diez días y confío en que los directivos van a cumplir su palabra y van a traer a esos jugadores”. Y poco antes les puso plazo: “Creo que ya deberían estar acá”.

Luego el hombre que lleva 14 duelos invictos en todas las competiciones reflexionó que “es más fácil armar un equipo para destruir que para construir. Y mis jugadores entienden muy bien lo que hacemos entrenamientos y lo que les pedimos para generar fútbol. Además, los que entran están muy bien y eso nos transforma en un equipo fuerte. Estamos jugando bastante bien y un poco más arriba de las expectativas que teníamos”.

Sobre lo que mostró el Cacique en la primera rueda, donde hoy duerme puntero, Quinteros explicó que “siempre se puede mejorar. Por ejemplo, hoy en el primer tiempo tuvimos espacios y posibilidades para marcar y no lo hicimos. Pero llegamos a la mitad de la temporada y de una manera cumplimos con la idea que teníamos y que a partir de la segunda rueda, si queremos pelear el campeonato y clasificar a la Libertadores, tenemos que seguir teniendo un plantel competitivo”.

Por último, la mente del elenco mapuche se refirió al buen momento por el que pasa Iván Morales: “El hizo mucho sacrificios para ponerse bien y logré comprometerlo para que lo hiciera. Pero también creo que puede seguir mejorando y tiene mucho para incorporar en su juego y perfeccionar su definición”.

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Equipo unido jamás será vencido

Por su parte, una de las figuras del Cacique, Gabriel Costa, confesó que “lo que más destaco son las ganas y la unión que tiene este grupo en la preparación mental y física para preparar los partidos”. Luego reveló lo que le exige Quinteros en la cancha y dijo: “Me pide ir por el centro con mucha movilidad y por fuera para tratar de hacer el dos contra uno al equipo rival. Igual ellos se defendieron bien, pero pudimos anotar”.

Consultado por su nominación a la selección peruana, el volante reveló: “Estoy feliz de estar allí, porque me he preparado mucho para esto y trataré de disfrutar de la mejor manera los días que esté allá”.

Por su parte, en la otra vereda, Juan José Ribera explicó: “Hicimos bien la tarea de contrarrestar a Colo Colo en el primer tiempo, pero era importante aprovechar ese espacio que iban a dejar y no estuvimos precisos en el ataque. No fuimos agresivos con el balón”. El DT de Antofagasta también se refirió a la palabras de los hinchas que piden su salida de la banca Puma: “Llevo 30 años en el fútbol y sé cómo se manifiesta el hincha y tiene todas las facultades de expresarse. Pero yo no leo las redes sociales y al hincha le puedo decir que hoy estamos preocupados de no llegar al arco y que no perdamos partidos sin complicar al rival”, concluyó.