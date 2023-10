Comité Nacional de Arbitraje Deportivo ordena iniciar investigación en contra de María José Mailliard

María José Mailliard, una de las cuatro chilenas clasificadas a los Juegos Olímpicos de París 2024, será investigada por las denuncias de su compañera Karen Roco, quien la acusó de actitud antideportiva en un selectivo para Santiago 2023. Esto fue determinado por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, quien este jueves comunicó a la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados su decisión en torno al caso.

Todo comenzó porque Karen Roco responsabilizó a Mailliard por no conseguir su clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “No clasificamos en el doble porque no quiso remar. Ella ya tenía asegurada su clasificación en el singles...Imagínate que nos tomaron el lactato, que mide la fatiga de lo que tú trabajaste en el ácido láctico. Ella tuvo 4, lo que quiere decir que no hizo nada, iba paseando, y yo tuve 15. Sola no iba a poder hacer nada. Es súper antideportivo de parte de ella. Al final nos estamos jugando una medalla a nivel país”, fueron parte de los descargos de la oriunda de Constitución, quien destapó la situación hace unas semanas.

Situaciones que fueron analizadas por el CNAD, quien determinó que la causa debe ser investigada por el Responsable Institucional de la Federación Deportiva Nacional de Canotaje. Persona que deberá contactarse con Roco en un plazo de 48 horas para comentarle el inicio de este proceso.

Esta no es la primera vez que Mailliard está envuelta en un proceso con el CNAD, ya que en noviembre de 2022 fue suspendida por seis meses por este mismo ente, luego de que la federación chilena la denunciara por una serie de casos de maltrato y discriminación. En ese proceso, Roco también tuvo un papel protagonista, asistiendo como testigo. “El entrenador Evidio (González) echaba a María José del entrenamiento al hotel, en particular cuando ella se excedió con él. Ella le dijo ‘profe, lo tengo aquí y me dan puras ganas de mandarle un combo en el hocico’. Ahí fue cuando el entrenador la mandó al hotel, ella no le hizo caso...”, detalló en una de sus intervenciones.

Se levanta sanción en contra de entrenadora del atletismo

Esta misma jornada, también se anunció que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo dejó sin efecto la sanción interna expuesta por el Comité de Ética de la Federación Atlética de Chile en contra de la entrenadora María Teresa Sandoval Henríquez.

Todo comenzó el 24 de agosto, cuando la DT realizó unos comentarios en contra de funcionarios de la Federación por el error administrativo que dejó a Martina Weill fuera de una prueba del Mundial de Atletismo. Ante esa situación, FEDACHI sancionó internamente a Sandoval, con tres meses de suspensión, pese a que esta admitió haber borrado los comentarios y haberse disculpado por su comportamiento.

Dicho castigo la habría dejado sin opción de participar en los Juegos Panamericanos, por lo que apeló al CNAD. Ellos fueron los que determinaron que el proceso interno vulneraba lo dispuesto en el artículo duodécimo del Decreto Supremo 22, donde se especifica que este tipo de sanciones tienen que ser realizadas e investigadas por el Responsable Institucional y no por la Comisión de Ética. De esta forma se exige que se deje sin efecto el castigo estipulado por FEDACHI