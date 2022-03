Compañero de Alarcón en el Cádiz acusa insultos racistas: “Me han llamado mono”

Corría el minuto 60 en el encuentro disputado entre el Granada y el Cádiz de Tomás Alarcón que se jugó en el Nuevo Estadio de Los Cármenes, cuando el lateral visitante, Carlos Akapo, fue sustituido por Iván Alejo.

Al abandonar el campo de juego, el defensa nacido en Guinea Ecuatorial divisó a un hincha local que realizaba gestos racistas: una imitación de un mono. El zaguero se paró frente al fanático y mostró descontento frente a sus gesticulaciones, lo que desencadenó en que otro aficionado cuestionara el accionar de su par.

Al llegar a la zona del banco de suplentes, Akapo le comunicó lo sucedido al cuarto árbitro, por lo que el hecho quedó consignado en el acta arbitral y podría significa una sanción para el Granada. “Al finalizar el encuentro el delegado del equipo visitante me comunica que en el minuto 59 tras la sustitución del Don Carlos Akapo Martínez este recibió insultos y gestos contra su persona por parte del público ubicado en el fondo por donde se retiraba del terreno de juego; no siendo testigos de los hechos ningún miembro del equipo arbitral al encontrarse el partido en juego”, indicó el árbitro José María Sánchez Martínez.

En tanto, desde LaLiga informan que localizarán a la persona implicada y lo pondrán a disposición de la Fiscalía. Este proceso podría tardar menos de lo esperado, pues la transmisión televisiva mostró el suceso y al involucrado en cuestión con claridad. “LaLiga procederá a denunciar dichos hechos ante el Fiscal delegado de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Granada”

Respuesta de Akapo

El propio jugador narró lo sucedido con una parte de la grada en los micrófonos de GOLTV y El Larguero de la Cadena SER: El jugador comentó lo ocurrido y fue captado por micrófonos de GOLTV y El Larguero: “Han sido tres o cuatro gilipollas, sé que está mal dicho, pero no representan a la afición del Granada para nada. Pero sobre todo ha habido uno que ha insistido y me ha llamado mono. Por una parte me afecta y por otra hay que dar visibilidad para que la gente ésta no esté en los campos. Son gente que no merecen venir al estadio y que no representa a la afición del Granada. No entra en mi cabeza que la gente insulte y te llame negro. Por mi parte lo trato con calma, y le intento hacer ver a la gente las idioteces y tonterías hacen. Espero que le aparten del fútbol. Muchas gracias también a la hinchas del Granada que le han dicho que pare. Intentaré olvidarlo. El fútbol son valores de respeto”. Además, el defensa envió un mensaje a través de sus redes sociales.

En ese marco, el Granada emitió un comunicado oficial condenando lo acontecido. “El Granada CF condena enérgicamente todo acto de racismo y no tolerará en su estadio ningún comportamiento que refleje una actitud intolerante o discriminatoria con los jugadores o los aficionados que acuden a nuestro campo”, consignó el equipo.

“El Club ha iniciado una investigación y tomará las medidas pertinentes para sancionar con firmeza estas conductas que no representan los valores del Granada CF ni de sus aficionados. El Granada CF mantiene tolerancia cero ante todo tipo de manifestaciones racistas y se enorgullece de una afición que siempre ha mostrado su respeto hacia los clubes y seguidores rivales”, sentenciaron.