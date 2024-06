Con Colo Colo mirando de reojo: en Argentina señalan que Pablo Solari es pretendido en Italia

El futuro deportivo de Pablo Solari podría desarrollarse en Europa. Según ha indicado TYC Sports, el ex futbolista de Colo Colo “tiene ganas de cambiar de aire” y ya hay algunos equipos que lo están siguiendo de cerca.

Uno de los posibles destinos es el Udinese, el mismo elenco al que fue vendido Damián Pizarro y con quien podría compartir el vestuario en la próxima temporada. Otro de los candidatos es el Napoli que acabó la temporada en el décimo lugar, quedando sin la posibilidad de disputar torneos internacionales.

En River Plate, Solari tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y el equipo que quiera quitárselo a los Millonarios tendrá que desembolsar una importante suma de dinero para poder pagar la cláusula que se estima cercana a los 25 millones de dólares. De hecho, hace algunos meses los transandinos rechazaron una oferta del Krasnodar de Rusia por un monto de 20 millones de dólares.

De concretarse esta salida, en Colo Colo sacarán cuentas positivas, pues el delantero que llegó a defender la camiseta alba y que anotó el gol para evitar el descenso del club, fue vendido a River por cuatro millones de la moneda norteamericana.

En la operación los albos se quedaron con el 36% de la carta del jugador, por lo que de concretarse un traspaso, la bolsa del Cacique también aumentará.

El impulso de la Libertadores

Si Solari llega a ser vendido, la suma que recibirá Colo Colo por la venta se añadirá a lo que ha podido acumular por su participación en la Copa Libertadores, tras conseguir avanzar a los octavos de final de la competencia.

Solo el hecho de ser parte de los 16 mejores clubes del continente le significa al Cacique recibir US$ 1.250.000, que se sumarán a los US$ 3 millones que ya obtuvo por los tres partidos de local; el bono por partido ganado de US$ 330.000 en la fase grupal; y el US$ 1,1 millón por superar las dos rondas anteriores. Es decir, US$ 5.680.000, sin contar los montos percibidos por recaudación en esos encuentros, por lo que fácilmente esa cifra se empina por los US$ 7 millones.

Un monto que le servirá al club para reforzarse de cara al segundo semestre, tal como lo había señalado Aníbal Mosa. “A los hinchas les digo que estén tranquilos, que vengan a apoyar al equipo, que vamos a trabajar por reforzarlo de la mejor manera; estamos trabajando en eso”, indicó el presidente de Blanco y Negro.

Por ahora, las piezas urgentes a reforzar son las de un lateral derecho, un volante creativo y un delantero.