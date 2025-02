Con Djokovic y Alcaraz en la lista: las razones de las estrellas del tenis mundial para no asistir al Chile Open

Una de las grandes dificultades de la gira sudamericana de arcilla es el calendario y la existencia de un millonario circuito paralelo en cemento, con varios torneos de mayor categoría y suculentos premios. Dentro de ese panorama, el Chile Open aparece como el torneo más afectado, pues en la misma semana compite con los ATP 500 de Dubái y Acapulco.

Para muestra de esta realidad, estos dos últimos certámenes concentran a tres jugadores del top ten cada uno: Alexander Zverev, Casper Ruud y Tommy Paul en México; Daniil Medvedev, Alex de Miñaur y Andrey Rublev en Emiratos. La bolsa a repartir es considerablemente significativa, pues Dubái reparte US$ 3.415.700, Acapulco entrega US$ 2.763.440 y el ATP 250 Santiago otorga un premio de US$ 710.735 y su primer sembrado es el argentino Francisco Cerúndolo (26º).

Incluso, en Río de Janeiro, donde se realiza el único ATP 500 de Sudamérica, pues ni Chile ni Argentina obtuvieron el upgrade a 500, también se ven muy complicados por la fuerte irrupción asiática. Luiz Procopio Carvalho, director del evento, reconoció sentirse discriminado por parte de la ATP. “Por ser brasileño y vivir en Londres veo y creo que hay una mentalidad… casi una discriminación con Sudamérica. Como que somos los hermanos pobres, que no tenemos potencial y no es así. Mucho menos en el deporte. En el board de la ATP ya no hay una representación sudamericana. Hace poco hubo una situación fea: hicieron una pesquisa del mercado del tenis mundial y lo hicieron en ocho o nueve países y ninguno era de Sudamérica”, señaló al diario argentino La Nación.

El directivo también aboga por un cambio a cancha rápida, lo que a su juicio beneficiaría la competencia y a la gira en su conjunto. “El potencial de Río está un poco limitado por no estar en dura; si fuera así tendríamos cuatro o cinco top ten, con una cancha para quince mil personas”, afirmó.

En Chile, Catalina Fillol, directora del Chile Open, comparte en cierto modo la visión de Carvalho. “Yo creo que al final nosotros aspiramos todos los años a ir creciendo, a convertir el torneo en un gran evento y nosotros estamos abiertos a hacer todo lo que es necesario para que así sea. Si eso significa cambiar de superficie, como comenta Luiz, bueno, estaremos dispuestos a cambiar de superficie. Estamos totalmente abiertos”, resalta.

Las figuras que dijeron que no

La organizadora del torneo también desclasifica la enorme cantidad de nombres que el evento fue a buscar sin éxito, lo que da cuenta de lo complejo que resulta negociar en estas circunstancias. “El jugador toma en consideración la superficie, los viajes para Santiago o Indian Wells (el torneo siguiente), que son varias horas de vuelo... Hay también cambios de superficie y al final el jugador muchas veces vela por su calendario completo, no es que tomen decisiones de si Santiago sí o Santiago no, sino que es lo que les conviene en el año, sus semanas de descanso, o sus semanas de cambio de superficie, su entrenamiento, dónde se sienten más cómodos... Meten muchos factores dentro de la toma de decisiones”, explica.

Novak Djokovic fue una de las figuras que el Chile Open quiso atraer, pero sin éxito. Foto: REUTERS.

Y pone numerosos ejemplos de figuras que tenían otros planes. “A Alcaraz, nosotros, por ejemplo, le preguntamos si él quería volver a jugar la gira de Sudamérica, y dijo que no. A Djokovic también se le preguntó, pero ya tenía un acuerdo con Dubái de varios años. Con Sinner lo mismo”, detalla. Y añade: “Hay ciertos jugadores que tienen residencia residencia en los Emiratos, entonces ellos buscan también jugar cerca de su casa y nosotros buscamos jugadores que les guste jugar en arcilla, que les guste el ambiente de Sudamérica y donde su tenis podría verse favorecido. Por eso pensábamos que Berrettini era una buena apuesta por los resultados que él ha tenido y donde a él le va bien”.

También el tener a otros dos torneos en la gira puede significar un arma de doble filo para el evento capitalino. “Si bien es una ayuda tener a Buenos Aires y Río para ir en busca de jugadores, también ocurre que, cuando ese jugador decide no venir a Santiago, a nosotros se nos hace más difícil la opción de ir a buscar a un jugador que venga solo a Santiago”, sostiene.

Nuevos avances

Más allá del panorama adverso que las circunstancias ofrecen, el Chile Open ha mostrado un gran progreso en sus canchas. La calidad de la arcilla hoy es de primer nivel. “Este año le hemos puesto muchísimo más tiempo a los arreglos y yo creo que una de las grandes mejoras que tuvimos es justamente haber hecho dos torneos M15 acá mismo en San Carlos, porque eran dos semanas de una intensidad de tenis muy alta y las canchas respondieron muy bien. Y con eso, sentimos que íbamos por un súper buen camino. Además, en enero, vino alguien de la ATP a mirar las canchas y a supervisar su estado, y nos dijo que estaban en buenas condiciones”, resalta Fillol.

Catalina Fillol, directora del Chile Open. Foto: Mario Téllez/LA TERCERA.

Asimismo, el court central Jaime Fillol aumentó su capacidad a 5.300 espectadores y la cancha uno hizo crecer sus galerías hasta recibir a 700 personas. “Hemos cambiado también los horarios de partido para no terminar tan tarde como el año pasado y así mejorar un poco la experiencia del espectador. Eso nos ha llevado a que haya tres partidos en la cancha central y asegurar de que siempre haya un partido interesante a las 19.00 en la cancha 1″, complementa.

A pesar de las dificultades, el Chile Open se resiste a ceder ante las potencias y la respuesta del público sigue siendo favorable. De hecho, la venta de entradas para toda la semana ha avanzado, incluso, mejor que el año anterior. Y eso sigue ilusionando a los organizadores.