Con un millonario cheque en disputa: arranca el Santiago Open con los chilenos como protagonistas

Este lunes arranca el cuadro principal del Chile Open. El torneo disputado en San Carlos de Apoquindo cuenta con cuatro representantes nacionales. Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP), Nicolás Jarry (47°), Christian Garin (131°) y Tomás Barrios (139°) afrontarán el main draw.

Matías Soto (247°) y Bastián Malla (1160°) quedaron eliminados en la qualy del certamen. El primero, de hecho, volvió a caer ante Juan Manuel Cerúndulo (127°), al igual que en el certamen del año pasado, mientras que antofagastino perdió contra el brasileño Felipe Meligeni (149°).

El resto de los tenistas chilenos debutarán este lunes 24 de febrero. Barrios se medirá contra Federico Coria (138°), mientras que Garin espera a un clasificado de la qualy. Ambos recibieron una wild card para conformar el main draw del certamen. Jarry debutará contra Camilo Ugo Carabeli (131°).

Tabilo, en tanto, tendrá libre. El zurdo avanzó directamente a la siguiente ronda al ser el segundo sembrado de la competición, misma suerte que corrieron los argentinos Francisco Cerúndolo (26°) y Sebastián Báez (31°), y el español Pedro Martínez (37°).

Eso sí, el nacido en Toronto podría medirse en su debut contra Barrios, en caso de que el chillanejo avance de fase. Por otra parte, también podría enfrentarse a Jarry, en unos hipotéticos cuartos de final entre chilenos. Garin es el único que se encuentra en la otra parte del cuadro.

“Si avanzo, se irá viendo, pero lo primero es mi partido contra Fede, que es un rival muy complicado”, señaló Barrios ante la posibilidad de enfrentarse contra el zurdo. “Juego en mi casa, con toda mi familia, mi equipo y eso siempre ayuda. Uno siempre en Chile quiere jugar bien, hacer las cosas bien y eso a veces te juega en contra. Pero todos los chilenos en el cuadro tienen mucha experiencia”, continuó.

Viejos conocidos

El Chile Open cierra la gira sudamericana en polvo de ladrillo. El certamen se desarrollará una vez más en San Carlos de Apoquindo. Las Condes albergará por sexta vez consecutiva el torneo de tenis más relevante a nivel nacional. El recinto de la precordillera se ha transformado en la casa habitual del campeonato desde su arribo a Santiago, alojando las ediciones desde 2020 en adelante.

Las mayores estrellas del torneo son Cerúndulo, Martínez y Báez, además de los nacionales. A ellos se les suman tenistas como Yanick Hanfmann, Luciano Darderi, o Corentin Moutet. Este último llega tras un polémico positivo paso por la edición de 2024. El francés venció a Jarry en cuartos de final, pero se ganó el odio del público tras protagonizar una serie de acciones que irritaron a la gente. Terminó cayendo en semifinales con Tabilo.

Después, vencería al nieto de Jaime Fillol en su estreno en Roland Garros, en el que apeló a la hostilidad del público local, tal como él lo sufrió en Santiago. “Revancha contra Jarry. Recuerden la acogida que me dieron en su casa. Espero que todos tengan ganas de mostrarle que esta vez estamos en casa. Esto es París”, escribió en su cuenta en Instagram antes del encuentro, pidiendo, precisamente, un ambiente de partido especial. Jarry, en cambio, optó por la mesura. “Como en Santiago, voy a ser un jugador respetuoso, mi trabajo es jugar al tenis. A mí me enseñaron que hay que tener buenos valores y lo cumplo. Sé que el público va a estar a su favor, así que intentaré concentrarme en lo que pase en la cancha y cuando le animen a él, yo me animaré a mi mismo”, señaló el nacional. Ambos podrían toparse en semifinales, en caso de avanzar de ronda.

El mal momento de los nacionales

Los chilenos buscarán retomar confianza. Ninguno pasa por un buen momento en el circuito. Por ejemplo, mientras que Jarry acumula solo un triunfo en el año, Tabilo no ha logrado ganar un partido individual en lo que va de la temporada. Ambos han sufrido una caída libre en el ranking ATP.

El zurdo no se impone desde su debut en Roland Garros, en octubre del año pasado. Despúes de quedar eliminado con Stefanos Tsitsipas, cayó en sus estrenos en Brisbane, Auckland, el Abierto de Australia, Buenos Aires y Río de Janeiro. Ya acumula seis derrotas consecutivas, que le han hecho descender hasta 28° posición del escalafón mundial. De hecho, ya no es el número 1 de Sudamérica. Su caída lo hizo perder ese sitial, que hoy ocupa Francisco Cerúndulo (26°).

Parte de esta baja de rendimiento se explica por una lesión en la espalda de la cual no ha podido recuperarse del todo. De hecho, esta dolencia lo obligó a borrarse de la llave contra Bélgica por la Copa Davis. “Ha andado con unas molestias en su espalda que vienen hace ya bastante tiempo”, explicó su entrenador Horacio Matta hace algunas semanas. “Decidimos que vuelva a Chile a hacer una recuperación y desafortunadamente no podrá jugar Copa Davis. La prioridad está en recuperarlo”, remarcó.

Tabilo busca renacer en el Chile Open, algo que también pretende Jarry. El santiaguino acumula solo un triunfo en el año. Este se dio en Río de Janeiro, coincidentemente ante Juan Manuel Cerúndulo, hermano menor de Francisco. Viene de caer en cuartos de final en Brisbane, en primera ronda del Australian Open y Buenos Aires, y en los octavos de final del certamen brasileño.

Nico busca dejar atrás sus fallos. El chileno aún no ha logrado recuperar su nivel tras sufrir en la segunda mitad de 2024 con una neuritis vestibular. En su vuelta a la regularidad de la competencia, se ha visto errático, conviviendo constantemente con los errores no forzados. Estos se han transformado en una tónica en su juego.

Garin y Barrios recibieron una invitación para formar parte del cuadro principal del torneo. La campaña del ariqueño esta temporada registra como mejor resultado la segunda ronda en Melbourne tras haber superado las clasificaciones. De ahí en más, suma un triunfo en Copa Davis, la polémica derrota ante Zizou Bergs y otra caída más en la primera ronda de la qualy del ATP 500 de Río ante el propio Barrios, quien lo venció también en la primera ronda del Chile Open 2024.

En tanto, el chillanejo registra como mejor resultado la final del Challenger de Punta del Este, donde cayó ante el colombiano Daniel Galán y la primera ronda en Río de Janeiro, tras haber ganado sus dos encuentros de la qualy.

Un cuantioso premio y más novedades

Los cuatro chilenos competirán por el premio del Chile Open, que asciende a un total de US$ 680 mil. El vencedor obtendrá 103 mil dólares, mientras que el finalista recibirá 60 mil de la divisa norteamericana.

El certamen mejoró notoriamente la calidad de las canchas, apuntando a aumentar el estándar de este. No obstante, el torneo tendrá una llamativa novedad. Contará con el ingreso del Live Electronic Line Calling, un revolucionario cambio en el tenis que sustituye la labor de los jueces de línea. El sistema permite, a través de cámaras, determinar con una precisión infalible si una pelota picó dentro o fuera de la cancha o si hubo una falta de pie al servir.

Serán 12 los jueces que cumplirán funciones de soporte. Es el tercer torneo de arcilla que lo utiliza, tras Buenos Aires y Río de Janeiro. “El cambio siento yo que tiene sus pros y sus contras. El cambio en forma positiva es que efectivamente va a haber un arbitraje mucho más preciso a lo que hemos vivido en ediciones pasadas. Pero efectivamente se pierde quizás esa relación personal que uno en algún momento tuvo con los jueces de línea, de darle trabajo al mundo del tenis. Entonces, en ese sentido, nosotros sí vamos a echar de menos la parte humana que entregaban los jueces de línea. Eso no quita igual que, aunque nosotros incorporamos esta tecnología, igual necesitamos que haya gente físicamente acá en el club”, aseguró Catalina Fillol, directora del torneo, a El Deportivo.

En total, 12 cámaras estarán en cada una de las canchas donde se disputarán los partidos, distribuidas en zonas bajas, altas y medias. Además, los jueces de silla ya no tendrán que bajar a revisar las marcas. La medición se realiza a través de la luz y los distintos fotones que se van generando. Y para mayor transparencia, si una bola pica a menos de 10 centímetros de la línea, automáticamente se ofrecerá una repetición en las pantallas.

También si falla el sistema de audio, igualmente el umpire tendrá un dispositivo donde se enciende una luz indicando si la pelota fue mala. Cabe señalar que el proveedor tecnológico es asignado por la ATP, que otorga un subsidio que no cubre toda la inversión. En este caso, la firma escogida fue Hawk-Eye, la misma que se encargó del este asunto en Buenos Aires y Río.