Christian Garin y Tomás Barrios reciben invitaciones para el cuadro principal del Chile Open

Este jueves, la organización del Chile Open anunció dos invitaciones para el cuadro principal del certamen. Se trata de los tenistas nacionales Christian Garin (131º) y Tomás Barrios (139º), quienes por ranking no lograban entrar al main draw. Incluso, Gago había anunciado públicamente que había solicitado el wild card.

A mí todavía no me dicen nada, pero también es cierto que he estado bien concentrado en el torneo. Mi agente pidió una wild card porque estábamos viendo que quizás para este año la necesito”, había señalado a El Deportivo tras su eliminación del Abierto de Australia.

En ese contexto, la campaña de Garin esta temporada registra como mejor resultado la segunda ronda en Melbourne tras haber superado las clasificaciones. De ahí en más, suma un triunfo en Copa Davis ante el belga Alexander Blockx, la polémica derrota ante Zizou Bergs y otra caída más en la primera ronda de la qualy del ATP 500 de Río ante el propio Barrios, quien lo venció también en la primera ronda del Chile Open 2024.

En tanto, el chillanejo registra como mejor resultado la final del Challenger de Punta del Este, donde cayó ante el colombiano Daniel Galán y la primera ronda en Río de Janeiro, tras haber ganado sus dos encuentros de la qualy.

Ambos tenistas chilenos se suman a Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, quienes ya están en el cuadro principal y serán cabezas de serie del certamen.

El último invitado

Asimismo, todavía restar saber el nombre del tercer invitado para el certamen, donde una de las opciones que asoma es la de Matías Soto, tenista que en 2024 tuvo la mejor temporada de su carrera y hoy se ubica en el puesto 247 del ranking. El copiapino recibió el año pasado una invitación a la qualy, donde ganó un partido, mientras que en dobles repitió la final del año anterior.

Las próximas horas serán decisivas para conocer qué jugador será el que reciba el último wild card para el torneo que comienza este lunes en las canchas de San Carlos de Apoquindo.