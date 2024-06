Con el acertijo Alexis y una obsesión por Vargas: el plan de Ricardo Gareca para recuperar los goles y pulverizar el arranque de Berizzo en la Roja

“Chile está de vuelta”. Con estas palabras, diversos medios internacionales destacaron el renacer de la Roja de la mano de Ricardo Gareca, un equipo que pasó de jugar un fútbol anodino y carente de gol a recuperar la contundencia y el funcionamiento en apenas tres encuentros. Y ese mensaje que hoy transmite a sus rivales de cara a la Copa América y también a las Eliminatorias está relacionado con un notable giro desde la llegada del Tigre.

Uno de los aspectos más evidentes en este cambio, es la efectividad en el área rival. En solo tres partidos, Chile ya lleva ocho goles. Es decir, la mitad de las conquistas de toda la era de Eduardo Berizzo. Tres tantos a Albania (3-0), dos a Francia (2-3) y tres a Paraguay (3-0) ilusionan con el futuro. Muy por el contrario a lo que sucedió en los primeros duelos del Toto. Un dato demoledor: recién en el quinto encuentro la Roja pudo convertir y solo en el octavo pudo festejar su primera victoria (3-2 sobre los guaraníes).

Si se hila más fino en las estadísticas, se encuentra otro dato preocupante de esa etapa: la Selección no pudo hacer goles en 10 de los 16 partidos del periodo del exayudante de Marcelo Bielsa. Mientras que de los 16 tantos que convirtió en esos seis encuentros restantes donde llegó a la red, ocho conquistas fueron ante Cuba (3-0) y República Dominicana (5-0), selecciones semiprofesionales que ayudaron a maquillar los pobrísimos números del proceso y a generar una sensación artificial de confianza de cara a las Eliminatorias.

Y si esto se compara con el arranque de Gareca, el equipo con Berizzo tardó nueve encuentros (ante Corea del Sur, Túnez, Ghana, Marruecos, Qatar, Polonia, Eslovaquia, Paraguay y Cuba) en anotar las ocho dianas que lleva el seleccionado con el actual DT en solo tres duelos. Y si bien en varios de esos compromisos del proceso anterior, la Roja tuvo la pelota y se generó algunas ocasiones, lo cierto es que no pudo concretar.

“Cuando uno genera, a veces puede haber una determinada ansiedad que no te haga tener la claridad suficiente al momento de definir. Chile tiene gol, jugadores con gol. Lo más importante es que haya una búsqueda. La otra vez, en una nota, puse el ejemplo de que Colombia, con todo el potencial que tiene en delanteros, estuvo siete fechas que no podía concretar. Y eso le costó la eliminación de la última Copa del Mundo”, decía a su llegada Ricardo Gareca, en una entrevista con El Deportivo, donde explicó las razones de la poca efectividad de la Roja.

“Y nadie puede decir que Colombia no sea un equipo que no tenga gol. Pero muchas veces uno está inmerso en una racha o en una circunstancia donde no está el clima apropiado. Hay que generar ese clima apropiado y la tranquilidad para ganar un partido, para generar, para concretar. Que se pueda dar es un trabajo nuestro. Pero yo creo que Chile tiene jugadores que pueden convertir en cualquier momento”, complementó.

Las claves

En su arribo a la Roja, Ricardo Gareca se propuso varios objetivos. Entre ellos, recuperar a Eduardo Vargas, quien no contaba para Berizzo y tampoco estaba pasando por un buen momento en Atlético Mineiro. A pesar de eso se la jugó por su convocatoria y tampoco tuvo problemas en explicar los motivos, pese a las suspicacias que eso pudiera levantar: “Para ser tenido en cuenta en la Selección, va a ser importante que a él se lo vea en un ritmo. También puede ser que, a lo mejor, lo quiera ver yo en qué estado está. O sea, muchas veces puede ocurrir que un jugador que no juega en su club por equis circunstancias, a lo mejor puedo convocarlo para verlo, evaluarlo, e inclusive, que lo vean; que a lo mejor si está en buenas condiciones, pueda ser tenido en cuenta por algún club”.

Y tal como dijo el Tigre, Vargas tomó ritmo. No solo eso, ya lleva dos tantos en los primeros tres encuentros. Algo que el mismo DT agradeció tras la goleada ante Paraguay. “Eduardo llegó muy bien, especialmente, en actividad. En la gira de Europa pudimos presenciar que llegó en un estado formidable. Y bueno, ahora lo mismo. Él sigue preparándose de la mejor manera”, reveló luego del 3-0.

Por otro lado, el rol de Alexis Sánchez en el equipo ha sido fundamental desde una posición más retrasada, que le permite abastecer a los delanteros. Internamente a Gareca no le convencía la posición del tocopillano como 9. Es un tema que discutió con personas que llevaban más tiempo que él en la Roja y su conclusión es que le sirve mucho más distribuyendo balones y llegando desde atrás. Una muestra clara de eso, fue la jugada que pudo terminar con el cuarto gol de Chile ante los paraguayos, cuando asistió de gran manera a Ben Brereton, quien definió de forma imperfecta al frente del arco.

Justamente, la salida de la titularidad del delantero nacido en Inglaterra ha sido otra de las decisiones del Tigre. Ahí, el mayor beneficiado ha sido Víctor Dávila, quien ha jugado los 90 minutos en los tres partidos que ha disputado, siendo fundamental con un gol y una asistencia ante Albania y dos tantos frente a los guaraníes. Para el DT es inamovible y un modelo a seguir. “Es un jugador muy importante, trabaja por el equipo, interpreta todo, en todas sus facetas. Hizo goles, pero también colabora con el equipo. Cuando encuentras jugadores así, queremos cargarnos con ese tipo de jugadores”, expresó.

Así, con un equipo en ascenso y nuevas figuras, la Roja recupera la memoria y se ilusiona con hacer una buena Copa América y remontar en las Eliminatorias para regresar a un mundial después de 12 años.