Con el ascenso como norte: Cobreloa confirma a su entrenador para disputar la Primera B en 2025

Cobreloa ya vislumbra la temporada 2025. Luego de un año para el olvido y firmar su descenso a la Primera B, en el club loíno se preparan para disputar, nuevamente, la segunda categoría. Las últimas semanas han sido movidas en Calama. Luego del término de la temporada, vinieron cambios estructurales. Tuvieron elecciones y eligieron a la nueva directiva. Ahora el club loíno es presidido por Harry Robledo.

Sus primeras determinaciones fueron elegir al entrenador que guiará los destinos del club en el próximo curso. Aunque, en su arribo a la institución minera, también da luces de como será su administración. “Sin duda que hay que apostar por el ascenso, ese es el objetivo que todos esperan, pero nosotros debemos alinearnos con nuestro programa también, que siempre dijimos que es un programa aterrizado. Ya tenemos un presupuesto y el único objetivo es trabajar para subir de inmediato”, dijo.

César Bravo continuará al mando de Cobreloa.

“Primero, nosotros vamos a profesionalizar la institución. Segundo, vamos a trabajar como una empresa, porque el resto de las empresas serán nuestros socios estratégicos. Nadie vendrá acá a poner monedas solo porque esto es Cobreloa”, agregaba en su primera rueda de prensa al mando del ente loíno.

En pocos días, lograron cerrar al estratega. Finalmente será César Bravo quien continuará al mando del primer equipo de Cobreloa. El Tomate fue confirmado en las redes sociales del club. El anuncio iba acompañado de una foto del estratega con la verdura que le otorga su apodo. Además, se veían diversas fotografías del DT en Calama, compartiendo con fanáticos en la calle y posando en lugares emblemáticos de la capital cuprífera, como la feria modelo. También postearon un video con la misma premisa. “Casero, va a llevar ocho tomates, como las estrellas de Cobreloa”, se oye decir a un vendedor en el metraje, haciendo referencia a los trofeos de Primera División del cuadro nortino. “Orgullosos, seguimos en Cobreloa”, sentencia el técnico al cierre del registro.

En los cuatro partidos dirigió en Cobreloa en 2024, el DT sumó dos triunfos, una derrota y un empate. El rendimiento no fue suficiente para salvar al equipo, que arrastraba una crisis de meses. Finalmente bajaron por diferencia de goles. Antes, Bravo ya había otros tres interinatos en Calama, en 2014, 2016 y 2017. También ha dirigido a Unión Española y Trasandino de Los Andes. Como jugador, sus inicios fueron en el club loino. Jugó ahí entre 1993 y 2001.

Intento de robo

Este miércoles, Cobreloa denunció a través de redes sociales un intento de robo en su sede, ubicada en la calle Eduardo Abaroa, en el centro de Calama. “En horas de esta tarde, un grupo de antisociales intentó sustraer de nuestra sede un televisor, el que sirve para la entrega de información a los socios”, dieron a conocer en un comunicado.

“Los sujetos no lograron concretar su cometido y huyeron del lugar, hasta ahora, sin ser identificados. Como directorio, ya realizamos la denuncia correspondiente en Carabineros, además de sostener una reunión de carácter urgente para tomar las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Lo más importante, es que producto de lo ocurrido no hay funcionarios afectados”, agregaron.