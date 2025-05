Con el último aliento: la UC le regala el Clásico Universitario 200 a la U en el minuto final

Hasta que por fin se jugó un clásico en el fútbol chileno (comenzando el mes de mayo). En la renovada cancha del Estadio Nacional, estrenando su césped híbrido, Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizaron el Clásico Universitario número 200 del historial, un hito para una de las rivalidades más tradicionales del país. Como suele decirse en la previa, este tipo de partidos van más allá de la actualidad. En un partido parejo, sin ventajas marcadas, la U sacó una victoria increíble. En el minuto final, tras un error rival, se quedó con el encuentro.

El duelo llegó con ambos elencos arriba, tanto en lo futbolístico como en lo anímico, lo que alimentaba las expectativas (hace un par de semanas, el panorama hubiese sido muy distinto, particularmente en los cruzados). Mientras los azules llegaron con una racha de seis partidos sin derrotas, los franjeados desplegaron ante Everton su mejor performance del año. Por lo mismo, ante un rival de mayor peso era una prueba para los de Tiago Nunes.

No hubo misterios desde las propuestas tácticas. La U lanzó al campo el once estelar, ese 3-5-2 que aplica presión desde el inicio y con laterales-volantes con la misión de hacer toda la banda para ser agentes ofensivos. Mientras que la UC repitió el equipo que goleó a los ruleteros, con Clemente Montes y Cristián Cuevas bien abiertos por las bandas, en un 4-1-4-1 con Jhojan Valencia en el eje y Jader Gentil como un mixto, siendo el encargado de romper y acompañar a Fernando Zampedri.

Fue un primer tiempo donde las defensas se impusieron ante las delanteras. Si la U achicaba alto, la Católica se concentraba en su campo para luego salir con transiciones rápidas. Cuando saltaba líneas, la visita encontraba espacios para atacar, como en los 3′, cuando Montes elevó un cabezazo. En un duelo que transitó por varios estados, los azules carecían de respuestas efectivas de mitad hacia arriba.

Para la propuesta de Álvarez, el trabajo de los externos es vital. En ese sentido, Sepúlveda era más punzante que Hormazábal. Por lo mismo, el trajín del Tucu complicaba a Ampuero por esa banda, al contrario del otro lado, donde el tándem Mena-Cuevas no dejaba grandes espacios. En los 34′, Hormazábal tuvo una chance, anticipando a Mena, pero desvió. De las pocas combinaciones para cerrar la pinza por el lado contrario.

Como está mencionado con anterioridad, los centrales destacaron en la primera mitad. Tanto Di Yorio como Zampedri estaban desabastecidos. En un clásico con intensidad y refriega, la deuda estaba claramente en la generación de ocasiones de gol. Todo era muy aislado. Los 45′ iniciales se cerraron con solo un remate a portería: un disparo débil de Zaldivia, controlado por Bernedo.

JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

La U terminó mejor que la UC en la primera mitad. Esa sensación de leve superioridad se estiró para el complemento. Los cruzados, ya sin Gary Medel en cancha (el Pitbull, de correcto partido, fue reemplazado por un cuadro febril), perdían rápidamente el balón y apostaban reiteradamente en el balonazo hacia su centrodelantero. En los 55′, Nico Guerra falló de cara al marco, elevando un remate. El delantero sería reemplazado por Leandro Fernández.

Un desenlace insospechado

Fue un duelo apretado, en el cual los espacios no sobraban. Era como un tablero de ajedrez, donde cualquier falla podía costar la derrota (así fue). El reloj avanzaba y el empate se estancaba. La U tenía una mayor posesión, sin embargo no le generó grandes chances a su rival. Mientras que el esfuerzo físico ya se notaba en la UC, por el despliegue (Ampuero y Cuevas, por ejemplo). Zampedri, quien jugó mucho de espaldas para aguantar, tenía la opción de alcanzar a Raimundo Infante como máximo artillero cruzado en el Clásico. No sucedió.

El empate estaba listo. No quedaba nada. Pero la U encontró la luz gracias a la UC. En el séptimo minuto añadido (sí, el 90+7), una grosera falla defensiva de Asta-buruaga en un rechazo termina con Rodrigo Contreras encontrándose con el balón. El ex Everton sacó un disparo furioso y le dio el triunfo a los suyos. Catarsis azul, incredulidad cruzada.

Luego de 200 enfrentamientos, el historial dice que la U tiene ahora 76 triunfos, contra 63 empates y 61 victorias de Católica. El Tucu Contreras anotó el gol 289 de la escuadra del chuncho ante su archirrival. El equipo de Álvarez le sale todo. Mientras que los de Nunes aterrizan de golpe.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez, F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal (90′, M. Guerrero), I. Poblete, M. Díaz, C. Aránguiz (90’, G. Montes), M. Sepúlveda (77′, A. Díaz); N. Guerra (57′, L. Fernández) y L. Di Yorio (77′, R. Contreras). DT: G. Álvarez.

U. Católica: V. Bernedo; B. Ampuero (84’, S. Arancibia), G. Medel (46′, T. Asta-buruaga), D. González, E. Mena (70′, D. Valencia); J. Valencia; C. Montes (90′+3, J. F. Rossel), J. Gentil, F. Zuqui (84’, A. Farías), C. Cuevas; y F. Zampedri. DT: T. Nunes.

Goles: 1-0, 90′+7, Contreras, tras una falla defensiva rival.

Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a Sepúlveda, A. Díaz (U); Ampuero, Zampedri, Cuevas (UC).

Estadio Nacional. Asistieron 43.850 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.