Los récords que acecha Fernando Zampedri en el Clásico Universitario 200

El primer clásico del año. Universidad de Chile y Universidad Católica se verán las caras este sábado, en la remozada cancha del Estadio Nacional (será el estreno del nuevo césped híbrido del coliseo de Ñuñoa, pensando en el Mundial Sub 20). No es un duelo cualquiera. Se trata del enfrentamiento número 200 en el historial, lo que adorna aún más a una rivalidad tan tradicional como eterna. La génesis del choque entre las universidades radica en 1909, cuando las representaciones de las respectivas casas de estudios jugaron en el Cricket Club, ubicado en calle Carmen. El primer clásico por Primera División fue en 1939.

Uno de los protagonistas de la jornada será Fernando Zampedri. El capitán de la UC es la principal carta ofensiva de los franjeados. Dentro de un contexto complejo en los últimos años, deportivamente hablando (por la escasez de resultados), el Toro siempre se las ha ingeniado para sobresalir. Por algo se constituyó en el pentagoleador de los campeonatos nacionales, un logro inédito en el fútbol criollo.

Zampedri ha hecho del Clásico Universitario un partido en el cual aparece con propiedad. Es cosa de recordar lo sucedido en la temporada pasada. En la primera rueda, hizo un gol de antología (de chilena) para darle el triunfo a su escuadra, en el Nacional. En la segunda rueda, ante la U se convirtió en el máximo artillero histórico de Católica, dejando atrás a Rodrigo Barrera (el partido terminó siendo triunfo de los laicos 2-1, en Santa Laura).

Este sábado se disputa el Clásico Universitario 200.

Con el paso de los años y los goles, el oriundo de Chajarí se ha mentalizado en batir cada uno de los récords que han aparecido durante su camino por los cruzados. Ya siendo el mayor goleador de todos los tiempos de la institución (va en los 126), ahora tiene en la mira otras marcas que pueden acrecentar su estatus de figura.

En primera instancia, cuenta con la chance de erigirse en el máximo artillero de la UC en clásicos universitarios. Fernando Zampedri acumula ocho anotaciones a la U. Está a una de igualar el registro de Raimundo Infante, el mayor anotador de los franjeados ante el archirrival. Cabe consignar que el máximo goleador en el duelo de las universidades es Carlos Campos. El Tanque registra 14 anotaciones con la camiseta azul.

El pasado miércoles, en rueda de prensa, el 9 cruzado habló acerca de su historia en el duelo. “El gol de chilena marcó, porque fue en un clásico y un golazo. El otro que recuerdo es el del récord. Pero todos valen uno y yo valoro cada anotación que hago. Si me toca de nuevo, lo disfrutaré. Yo festejo cada gol de la misma forma”, manifestó.

No es la única marca que tiene Zampedri en la mira. Está a cuatro goles de ser el máximo artillero de Universidad Católica en Primera División. Con el doblete que le convirtió a Everton, en la jornada anterior, cruzó el umbral de la centena. Llegó a 101 en 152 partidos jugados. La plusmarca le pertenece, tal como la anteriormente señalada, a Raimundo Infante, quien hizo 105 (entre 1946 y 1957).

Como si fuera poco, el exatacante de Atlético Tucumán y Rosario Central tiene en su horizonte personal la opción del sexto título de goleo consecutivo en el Campeonato Nacional. Hasta el día de hoy, el capitán de Católica suma cuatro tantos en seis partidos. El goleador de la Liga es Daniel Castro, de Limache, con seis.

Uno que tiene los mismos goles que Zampedri es Lucas Di Yorio. Si hubo algo que le penó a la U en 2024 fue la presencia de un centrodelantero estelar. Esta temporada lo encontró con el exjugador de Everton (más un suplente de nivel como Rodrigo Contreras), precisamente uno de los serios aspirantes a quitarle el cetro de goleador del fútbol chileno al laureado ariete cruzado. Di Yorio lleva cuatro tantos en siete presentaciones.

En la previa al clásico de esta tarde, el técnico azul Gustavo Álvarez tildó de “final” el enfrentamiento y elogió a Zampedri: “No se me ocurre decir nada que no se sepa. Es el máximo goleador del torneo por cinco años consecutivos y sostiene su nivel alto en el tiempo. Y nosotros tomaremos los recaudos para que Católica, primero, no llegue al área y, si llega, el 9 no tenga situaciones para concretar. Es uno de los jugadores más complejos para neutralizar en el fútbol chileno, pero debemos estar preparados para ello”.