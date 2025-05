Gustavo Álvarez llena de elogios a Fernando Zampedri en la antesala del Clásico Universitario

Universidad de Chille llega a su duelo con Universidad Católica en un gran momento. Líder de su grupo en Copa Libertadores y con dos victorias consecutivas en la Liga de Primera, los azules buscan dar el salto definitivo a los puestos de avanzada del torneo nacional.

“Jugamos ante el clásico rival y también contra el puntero del campeonato, lo cual ganando nos acerca a esa posición”, sentenció el técnico de los azules, Gustavo Álvarez. Y luego -sin dudarlo- agregó: “Para nosotros este tipo de partidos son finales. Lo dije hace un mes cuando se suspendió el último clásico (con Colo Colo), para nosotros son finales”.

“Desenlace” que pilla a ambos equipos en una buena curva de rendimiento y así lo reconoce el estratega argentino. “Me parece que Católica es un equipo que transitando el campeonato en búsqueda de un rendimiento y en los últimos dos partidos encontró bastante eso... Eso sí, en un clásico es importante como llegan los equipos, pero no totalmente determinante”.

Por lo mismo, Álvarez aseveró que “es difícil hablar de favoritismo en el fútbol. Decir que en los clásicos no hay favoritos, es una frase hecha y la comparto. Pero la extiendo más allá, es muy difícil en el fútbol moderno establecer favoritismos pues solo son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa”.

Fernando Zampedri será uno de los protagonista del Clásico Universitario. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Los elogios para el capitán de los cruzados

Álvarez no quiso ahondar en su planificación para frenar a la UC, pero si llenó de elogios al capitán y goleador de los cruzados, Fernando Zampedri.

“No se me ocurre decir nada que no se sepa. Es el máximo goleador del torneo por cinco años consecutivos y sostiene su nivel alto en el tiempo. Y nosotros tomaremos los recaudos para que Católica -primero- no llegue al área y si llega, el ’9′ no tenga situaciones para concretar... Es uno de los jugadores más complejos para neutralizar en el fútbol chileno, pero debemos estar preparados para ello", confesó.

Por último, consultado sobre la seguidilla de partidos que se le vienen, la próxima semana jugará en Copa Libertadores y Copa Chile con un poco más de 48 horas de diferencia, el técnico argentino se mostró tranquilo, porque “un plantel bien constituido no es sólo suma de características, sino también de carácter. Y cuando hablo de carácter, también hablo de experiencia y poca motivación del cuerpo técnico de lo que se juega en cada partido. Y este grupo es tan maduro que sabe que institución representa y sabe que el próximo objetivo es ganar”.

Por lo mismo, les anunció que ninguno de ellos se quedará sin jugar este mes y agregó que “todos saben que van a tener su oportunidad, los minutos los pueden sumar o multiplicar. Dependerá de cada uno”.

La probable formación de los laicos ante los cruzados será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la última línea; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Matías Sepúlveda en la zona de volantes y Lucas Di Yorio con Nicolás Guerra en la delantera.

Cuándo y a qué hora es el partido de Universidad de Chile con Universidad Católica

El partido de la U con Católica es este sábado 3 de mayo, a las 16:00 horas, en el Estadio Nacional.

Dónde el Clásico Universitario

El partido de U. de Chile vs. U. Católica se transmite por TNT Sports Premium. También se encuentra disponible vía streaming en TNT Sports en MAX.