Vínculos con Huachipato y mucha polémica: quién es Aldo Marín, el nuevo director de Azul Azul

Una de las grandes sorpresas de la junta anual de accionistas de Azul Azul fue el ingreso de Aldo Marín al directorio. El creador de un medio partidario del club estudiantil (LaURadio) llega a ocupar uno de los dos asientos que quedaron libres tras las renuncia de Carlos Larraín y Andrés Segu Undurraga, luego del conflicto que envuelve a Sartor.

El hombre de 51 años apareció temprano en las dependencias del Centro Deportivo Azul, las cuales conocía desde hace mucho tiempo. Tiene varios seguidores en las redes sociales, especialmente en X (exTwitter), donde posee más de 22 mil seguidores y sigue subiendo información del equipo laico. Ha sumado muchas polémicas y peleas con hinchas y periodistas, que le han recriminado su postura frente a diferentes temas que han marcado la agenda del club estudiantil.

Es allí donde reconoce abiertamente que es amigo de la actual vicepresidenta de la concesionaria estudiantil, Cecilia Pérez, y entregó una lapidaria opinión con respecto a los rumores que ligaban al representante Fernando Felicevich con la actual administración de la sociedad anónima universitaria.

“Yo no tengo ninguna cercanía con ‘FF’, es más, siempre he criticado sus formas. Pero dicen que es el dueño de la U y no he visto ninguna prueba de ello. Lo mismo con Victoriano Cerda. Entonces, es como una caricatura de la situación. Si son los dueños, hagan las denuncias y que paguen”, posteó.

Sus vínculos con Huachipato

El declarado fans de Johnny Herrera mantuvo hassta hace muy poco una relación comercial con Victoriano Cerda, el otrora dueño de Huachipato. Ambos se han dejado ver en varias oportunidades en diferentes estadios del país. Incluso, Marín estuvo presente en uno de los duelos claves de la campaña que coronó campeón a Huachipato frente a Magallanes, en el 2023.

Pero esa cercanía fue más allá en julio de 2024, pues cerraron un negocio juntos en la institución de la región del Bío Bío. Consorcio Chile, la empresa de repuestos automotrices de la cual Marín es parte, se transformó en auspiciador de los aurinegros mientras Cerda aún la cabeza de ese proyecto. (vendió su paquete accionario en noviembre pasado).

Marín, hijo de un admirador del presidente Salvador Allende y que fue prisionero político en el Estadio Nacional en la dictadura de Augusto Pinochet, colaboró con el fútbol femenino de La Pintana (2022) y hoy se integra a Azul Azul junto a Cristian Aubert, el cual ya fue gerente general de la entidad bajo la presidencia de Federico Valdés y su director ejecutivo hasta julio de 2015.