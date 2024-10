Con la U mirando con atención: todo lo que se juegan Colo Colo y la UC en el Clásico 186

El Campeonato Nacional 2024 transita su recta final. Por ende, todos los puntos son vitales. Más aún si están en juego cosas tan relevantes como la opción de un título. Desde hace tiempo que Colo Colo y Universidad Católica animan una rivalidad que ha tomado relevancia y efervescencia, por diversos aspectos. Un clásico que cada vez es más clásico tendrá en la noche del jueves su edición 186 en Primera División, en un estadio Monumental con 42 mil espectadores. Se trata de un duelo trascendental para el devenir del torneo de liga, tanto así que Universidad de Chile estará muy atento por lo que sucederá en Macul.

Este partido debía disputarse el 13 de septiembre, en la previa a la ida de cuartos de final de Copa Libertadores entre el Cacique y River Plate, sin embargo se suspendió por un negativo informe de Carabineros. Ya eliminado de la competencia continental, el elenco albo comienza a ponerse al día en el campeonato local. El cotejo contra los cruzados es el primero de los tres pendientes que tiene, en medio del objetivo de dar caza a la U, el líder de la competencia. El fixture pone a la UC como juez en la contienda por la corona, porque jugará ante blancos y azules en lo que queda de torneo.

No son pocas las cosas que se juegan en el clásico de este jueves, de lado y lado. Como ya es sabido, uno de los puntos centrales del partido dice relación con la definición del campeón. Hoy por hoy, Colo Colo tiene 48 puntos, a siete de la U, pero la gran diferencia es que al cuadro laico le restan cuatro partidos (12 puntos), mientras que a los albos le quedan siete encuentros (21 unidades). La caída del líder ante Iquique modificó el panorama, porque ahora el Cacique depende de sí mismo.

Por lo mismo, en el CDA estarán hinchando por la UC. El equipo de Tiago Nunes llega tocado al clásico, tras la derrota del domingo con Unión Española y por las bajas de Agustín Farías y Fernando Zuqui, expulsados. El DT brasileño no podrá contar con sus volantes centrales titulares. Pero más allá de ser una especie de “juez” en el final del campeonato, Católica tiene sus propios intereses. Uno concreto es la clasificación a la Libertadores 2025. Con un partido menos, los estudiantiles tienen el mismo puntaje con Iquique (42), mientras que Unión Española quedó a tres.

¿Récord en el Monumental?

Otro asunto que le entrega una dosis de morbo al choque tiene que ver con la opción de que Fernando Zampedri se convierta en el exclusivo goleador histórico de Católica. Ante Copiapó, la semana pasada, el tetragoleador del fútbol chileno alcanzó los 118 tantos de la marca establecida por Rodrigo Barrera. Contra los hispanos, el domingo pasado, no pudo sobrepasar al Chamuca. Desafío para el Toro, quien no ha anotado en el Monumental jugando por los cruzados.

“Si me toca marcar, lo disfrutaré como cada gol que he hecho, todos valen uno y me da igual en que cancha sea. Si lo hago o no en esa cancha, no me interesa ni me genera nada”, apuntó el capitán de los franjeados. Y como cada clásico necesita un poco de picante, quien se encargó de aquello fue Maximiliano Falcón. El uruguayo se tiene fe. “Si yo lo marco, no va a hacer ningún gol”, afirmó a Cooperativa. “Vamos a ver para dónde se mueva”, agregó.

Precisamente, desde las novedades futbolísticas, el Peluca sería una de las novedades de Jorge Almirón. Colo Colo apuesta por mantener la línea de tres en defensa y el uruguayo relevaría a Emiliano Amor. También serán novedades los retornos a la titularidad de Mauricio Isla y Arturo Vidal. Una de las variantes trabajadas por el DT albo es usar doble 9, con Javier Correa y Guillermo Paiva. “La presión la venimos sintiendo hace mucho tiempo, son partidos decisivos a los que el equipo ya se acostumbró. Mañana es un clásico y lo tomamos como tal, como un partido muy importante”, dijo Almirón el miércoles.

En el caso de la UC, Tiago Nunes trabaja en fórmulas para afirmar el mediocampo ante las ausencias de Farías y Zuqui. Quien está de vuelta es César Pinares, tras superar una lesión. También asoma Cristián Cuevas, suspendido ante Unión Española. A Católica le va bien jugando en el reducto de Macul, sin embargo su última victoria sobre el Cacique en esa cancha fue en 2020: un 2-0 con goles de Luciano Aued y César Pinares, con Ariel Holan en el banco.