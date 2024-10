Tiago Nunes pierde a dos nombres claves en la UC para el partido ante Colo Colo

Universidad Católica deberá afrontar el duelo ante Colo Colo sin dos elementos que son titulares para Tiago Nunes. Esto porque este martes se conocieron las sanciones para Fernando Zuqui y Agustín Farías, luego de sus expulsiones ante Unión Española, y ninguno fue eximido por el tribunal. Ambos, de hecho, tendrán una fecha como sanción. De esta manera, serán baja para el cotejo ante los albos.

El informe arbitral de Fernando Véjar fue severo con los dos volantes. Sobre la tarjeta roja del exvolante de Palestino, el juez indicó que: “Es culpable de conducta antideportiva. Por golpear de manera temeraria el rostro de su adversario”. En tanto, al respecto de expulsión al ex Estudiantes de La Plata, propuso que: “Es culpable de juego brusco grave. Por realizar una entrada golpeando con la planta del pie en la canilla a su adversario con uso de fuerza excesiva”. En este último caso, se pensó que el castigo podría ser mayor.

Luego del encuentro ante los hispanos, Nunes había puesto en tela de juicio las expulsiones. “Yo tengo algunas dudas que para mí son dudas técnicas respecto de cómo fue que se generaron las discusiones, ojalá que se puedan escuchar los audios y todo para que entendamos las razones, porque sucedieron las formas e incluso de forma pedagógica para que nosotros podamos evolucionar y mejorar a partir de esto”, apuntó el DT.

Agustín Farías fue expulsado en el duelo ante Unión Española. Foto: Photosport

En esa línea, el brasileño ya se asumía las bajas de cara al clásico. “Voy a intentar encontrar soluciones dentro de la plantilla que tenemos, dentro de las opciones que podemos tener. Ya hemos estudiado un poco el equipo de Colo Colo, el equipo es bastante calificado, ayer hemos visto su partido, como controló al equipo y creo que que ha tenido solo una amarilla todo el partido, entonces el equipo llega con todos los jugadores a disposición para este partido y vamos a intentar encontrar primero, una energía ambiental para estar bastante preparados para el partido y después un planteamiento de pelear de igual para igual este partido tan difícil”, decía.

Más allá de las ausencias, en la UC piensan en sacar un buen resultado en el estadio Monumental. “Si nos da para pelear el torneo o no, la verdad es que es muy difícil, muy difícil. Por lo que nos enfocamos en ganar e ir partido a partido y entrar a la Libertadores. Tenemos que hacer un gran partido para ganar en esa cancha. es una cancha muy difícil y esto es un clásico. Ellos vienen con mucho ritmo. Vienen con un buen juego y será un partido duro”, señaló Fernando Zampedri.

En esa línea, el capitán estudiantil deja de lado los logros personales y visualiza lo mejor para su equipo. “Si convierto el tanto 119 o no, vendrá solo. Y cuando llegue lo disfrutaré mucho, como cada gol que hice, pero lo importante es conseguir los puntos para clasificar a la Copa Libertadores el año que viene. Si me toca marcar, lo disfrutaré como cada gol que he hecho, todos valen uno y me da igual en que cancha sea. Si lo hago o no en esa cancha, no me interesa ni me genera nada. Solo quiero ganar en cada cancha que juego y no tengo expectativas en un campo u otro, lo que me importa es Católica y lograr los tres puntos”, dijo el ariete.