Con la mira en Roland Garros: Nadal sufre una contundente derrota ante Hurkacz y se despide del Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal (305° del ranking ATP) se despide del Masters 1000 de Roma. El español cayó en la segunda ronda del certamen italiano, en el que se ha proclamado diez veces como campeón (el más ganador de la historia). Sucumbió rotundamente ante Hubert Hurkacz (9°), séptimo sembrado del certamen, por parciales de 6-1 y 6-3.

El duelo arrancó con un ritmo elevado en los primeros tres games, los que se disputaron en media hora. Sin embargo, luego de que el polaco lograra un break, el partido se desniveló y se decantó hacia su lado.

Nadal no pudo seguirle la intensidad y Hurkacz estuvo sólido. Completó un partido brillante y terminó por imponerse en una hora y 33 minutos de juego.

Con la mira en Roland Garros

El español vive una temporada de “despedida” y entiende que podría ser uno de sus último cotejos en el Foro Itálico, un lugar que le trajo un sinfín de alegrías. Por otra parte, tampoco tiene claro su presencia en Roland Garros.

A pesar de sus problemas y condición física, Nadal quiere estar presente en el Grand Slam que lo vio brillar a lo largo de toda su carrera: “La decisión no está clara en mi mente hoy. Pero si tuviera que decir algo diría que estoy más cerca de ir y darlo todo. Físicamente tengo problemas, pero no los suficientes como para no ir, de momento, al torneo más importante de mi carrera”, señaló en conferencia de prensa.

Eso sí, anticipó que hará todo lo posible por estar presente en el torneo parisino: “Si me encuentro bien, estaré allí para pelear por lo que he peleado estos 20 años”, añadió. “Hay dos caminos, pensar que no estoy preparado por lo que he hecho hoy en pista, que es entendible y aceptable. Y el otro es que faltan dos semanas y podemos cambiarlo. Aunque sea un momento difícil, es un día frustrante, me siento más cerca de intentarlo, aunque ahora mismo estoy tocadillo”, comentó.

“Voy a ver qué plan voy a llevar a cabo para estar diferente a lo que he estado hoy y voy a intentarlo. Hoy parece imposible pensar en ir a Roland Garros a competir por algo, pero físicamente no he estado tan mal. Espero prepararme bien y espero llegar a Roland Garros con las condiciones suficientemente buenas y darme una oportunidad por pelear por todo lo que me gustaría pelear”, sentenció.