Con Novak Djokovic como invitado ilustre: Juan Martín Del Potro se despide del tenis en especial partido de exhibición

Juan Martín Del Potro se despidió de manera oficial del tenis en un emocionante partido de exhibición. En esta oportunidad, volvía a medirse contra Novak Djokovic, tal y como en tantos otros enfrentamientos que ambos protagonizaron en torneos de Grand Slam. El serbio, invitado ilustre del homenaje al tandilense, entregó un show plagado de bromas y pintorescos puntos. El triunfo fue para la Torre de Tandil, que se impuso por 6-4 y 7-5.

En la antesala al duelo, el argentino ya había dado cuenta de la importancia del evento que cerraba con broche de oro su destacada trayectoria. “Va a ser el último momento en el que pise una cancha frente a tanta gente. La foto que llevaré a mi casa junto a Novak será uno de los mejores trofeos de mi carrera. También es el cumpleaños de mi madre, será un día especial. Está todo para que sea una fiesta”, dijo en conferencia de prensa.

Precisamente, toda esa emoción que se tomaba la previa se vio reflejada durante la jornada disputada en el recinto de Parque Roca. En la salida de los protagonistas al terreno de juego, el público transandino se volcó en una ovación para uno de los mayores referentes deportivos de la nación vecina, quien se mostró visiblemente conmovido por el apoyo multitudinario. Por su parte, el cantante Abel Pinto acompañó la emotiva salida con una canción que encantó a todos los presentes.

Ya en la acción sobre el cemento, Delpo brilló en el primer set y se lo llevó con un parcial de 6-4. “Me volvió loco con el saque con la derecha. Necesito un poco de ayuda. ¿No hay un jugado que me ayude”, decía Nole, en tono de broma, al término de la primera manga.

Atendiendo el pedido de la visita, la Torre de Tandil, en su calidad de anfitrión, invitó a dos reconocidas tenistas argentinas para integrar los dobles mixtos en el segundo set. De esta manera, Gabriela Sabatini hizo dupla con él y Gisela Dulko con el europeo durante los primeros tres juegos. El protagonista de la jornada se emocionó al recordar un sentido momento con su binomio. “El año pasado, cuando me tenía que hacer una cirugía, ella me llamó y me dijo: ‘mañana me tomo un avión y me quedo con vos hasta que te recuperes´. Y desde ese momento somos inseparables”, indicó antes de enfundarse en un profundo abrazo.

Del Potro sentenció su despedida ganando 7-5 el segundo set, cerrando el parcial visiblemente emocionado. Mientras sonaba en los altoparlantes la canción ‘Arrancarmelo’ del artista transandino Wos, el ahora extenista se lanzó a llorar, mientras era ampliamente ovacionado por los asistentes al recinto bonaerense.

Nole, en la final de la Libertadores

Además de su presencia en la despedida de su gran amigo, Novak Djokovic también dijo presente en otro evento que tuvo lugar en territorio bonaerense. Apenas se bajó del avión, el 24 veces campeón de Grand Slam quiso aprovechar el viaje a Argentina y se convirtió en el invitado de lujo de la Conmebol durante la final de la Copa Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro.

En la definición continental que tuvo al Fogo como campeón por primera vez en su historia, el balcánico sorprendió al público brasileño del estadio Monumental de River Plate y apareció sosteniendo el trofeo en la antesala del compromiso. Además, fue el encargado de llevarle a los árbitros la moneda para realizar el sorteo con los capitanes de cada escuadra.