Con recado a Jorge Almirón incluido: la feroz autocrítica de Claudio Aquino en Colo Colo

Claudio Aquino llegó a Colo Colo para llenar el vacío que dejó Carlos Palacios. Y lo hizo en grande, pues aterrizó en Chile con el cartel de ser el “mejor jugador del fútbol argentino en la temporada 2924″.

Sin embargo, el rendimiento del volante argentino está lejos de ser el deseado y mientras el jugador chileno brilla en Boca Juniors, él se llena de críticas tras sus opacos desempeños en la Copa Libertadores y en el torneo nacional.

“No es fácil adaptarse a un fútbol diferente, a un equipo en el que no me conocían del todo. Es importante que los compañeros me conozcan y yo conocerlos a ellos. Sé que puedo aportar algo más, pero también sé que tengo que trabajar para seguir mejorando”, se defendió el transandino en el Monumental.

Pero el hombre de 33 años tiene más razones para justificar su actual nivel: la pizarra de Jorge Almirón. “Hoy estamos jugando con tres volantes o dos puntas, o tirado más a la izquierda. Siempre trato de hacer lo mejor posible. A veces sale bien, otras no tanto. Hay que tratar de tener autocrítica para que se pueda ver la mejor versión mía y de todo el equipo, que es lo que buscamos”, soltó.

Y luego le mandó un recado directo al adiestrador del Cacique. “En Vélez ya me definía como un enganche suelto, donde creo que se vio mi mejor versión. Pero siempre digo que donde el entrenador me necesite o piense que lo puedo llegar a hacer, lo voy a hacer”, enfatizó.

AQUINO: "NO HAY QUE APURAR A LOS CHICOS"



El volante creativo de #ColoColo analizó el desarrollo de los más jóvenes del Cacique y reflexionó sobre el contexto de juego para darles una oportunidad: "Si pones a un chico que no está preparado para jugar, ¿de qué te sirve?" pic.twitter.com/cmG6pRacVG — ESPN Chile (@ESPNChile) April 25, 2025

Su juicio contra la regla Sub 21

La otrora estrella de Vélez Sarsfield agregó que pese a los comentarios, “estoy tranquilo porque sé que he ayudado el equipo a hacer el trabajo que venimos haciendo. Vamos por buen camino, tenemos cosas que mejorar, pero para eso estamos”.

Luego confesó que “quizás, en algunas ocasiones lo hacemos bien y en otras no tanto, pero sabemos que tenemos un muy buen equipo, con potencial para pelear cosas importantes. Para eso estamos. Creo que el equipo tiene muchísimas cosas buenas. En este tiempo hemos hecho cosas muy buenas”.

Sobre lo mismo, Aquino insistió en que “nosotros trabajamos para hacer lo mejor para el equipo, para Colo Colo. En el último partido quedamos con una sensación media rara por cómo se dio el empate con Racing, pero trabajamos todos los días para mejorar, para tratar de hacerlo bien”.

En lo que no midió sus palabras, fue para enjuiciar la regla Sub 21 que obliga a los equipos a sumar minutos con jugadores jóvenes. “Creo que no hay que apurar a los chicos. Sé que tienen condiciones, por algo están en el equipo. Pero soy de la idea de que no hay que hacerlos jugar por obligación. A mi parecer, capaz estoy equivocado. Pero poner a un chico que no está preparado, de qué te sirve, ¿para sumar minutos nada más? No le encuentro la lógica“.

La razón para él es que “a mí me costó, me tuve que esforzar para jugar en primera. No quiere decir que no estén preparados, pero creo que hay que estar bien todos los días. No es fácil, más siendo chicos. Hay que ayudarlos dentro y fuera de la cancha, en cómo se tienen que mover, en cosas tácticas. Por ahí poner a un chico que no entiende de táctica, de qué te sirve. No lo entiendo. Cada cosa tiene un proceso“.

Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Colo Colo

El Cacique vuelve a las canchas, este sábado -a las 16 horas- para enfrentar a Coquimbo Unido en el estadio Monumental.

Dónde el próximo partido de Colo Colo

El compromiso entre Colo Colo y Coquimbo Unido se transmitirá por TNT Sports Premium. También se encuentra disponible vía streaming en TNT Sports en Max.