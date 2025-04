La dura crítica de Claudio Borghi a Jorge Almirón tras el empate de Colo Colo ante Racing

El empate de Colo Colo ante Racing no dejó conforme a nadie en Macul. No tanto por el marcador (que de poco le sirve a los albos), sino por la forma. El Cacique parecía tener los tres puntos en el bolsillo, hasta que la Academia lo empató en una de las últimas jugadas del partido.

Tras el encuentro, Claudio Borghi analizó el partido y realizó una dura crítica a Jorge Almirón por su planteamiento en la segunda parte. El Bichi estuvo presente en el recinto en su calidad de comentarista en la cadena internacional ESPN. “El técnico de Racing lo fue a buscar el partido. Ahí yo creo que Colo Colo debería haber hecho cambios un poquito más inteligentes”, lanzó.

Colo Colo estuvo cerca de ganarle a Racing, pero no pudo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El exentrenador del cuadro de Pedrero, tetracampeón de Primera División en aquel período, explicó que era lo que imaginaba. “Yo pensé que en el primer tiempo salía (Claudio) Aquino y ponía un mediocampista. Después lo puso a (Vicente) Pizarro. Ahí ya tienes más estabilidad y sacando a Aquino le das libertad a un Cepeda que corrió mucho para atrás y poco para adelante. Es un juego de ajedrez. Me da la sensación que salió un poquito mosqueado Cepeda”, complementó.

La amargura de Almirón

Por su parte, Almirón se mostró amargado por el resultado, pero también estima que el marcador condiciona los análisis. “Estuvimos a cuatro minutos de ganarlo, entonces la evaluación cambia... Me estarías diciendo otra cosa: ‘Qué bien defendió el equipo, qué bien supo jugarlo, qué bien jugó el primer tiempo...‘. Y en el segundo tiempo, con la ventaja del rival, que es un equipo que hace goles, que es peligroso, no te generó nada. Estaría hablando otra cosa”, señaló en rueda de prensa.

“Lamentable por los muchachos, porque hicieron un gran esfuerzo, hicieron un gran trabajo, y el partido se dio así. Era un partido de mucha fricción, es un equipo que juega a eso y lo hacen bien, pero no lo sufrimos, no nos llegaron, no nos patearon al arco. El segundo tiempo creo que fue un cabezazo y alguna más, y ya estaba controlado el partido, era así, teníamos que ganar”, lamentó.