Con un contrato hasta 2027: Bayern Múnich oficializa el arribo de Harry Kane

Este sábado el Bayern Múnich ha oficializado uno de los fichajes más esperados de la competencia germana. El delantero inglés Harry Kane se ha unido al club bávaro hasta 2027 tras una inversión de 100 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club.

De esta manera Kane tendrá la posibilidad de ser parte de un equipo que en los últimos años ha sido uno de los dominadores de la liga, lo que le ofrece a Kane la posibilidad de luchar por un título de liga que se le ha hecho esquivo por bastantes años en la Premier League, donde acumula 213 goles en 320 partidos de la máxima competencia inglesa.

Con su llegada, el Bayern Múnich además ha conseguido al referente de área que tanto necesitaba tras enfrentar una temporada sin Robert Lewandowski (hoy en el Barcelona) y el fichaje fallido de Sadio Mané, quien partió a la liga de Arabia Saudita.

Con esto queda demostrado que el conjunto bávaro quiere volver a pelear cada una de las competencias que se le crucen en el camino, incluyendo los torneos locales, así como las competencias continentales. Para ello ya había conseguido reforzar el equipo con las llegadas de Min-Jae Kim, Laimer y Guerreiro. Así, ahora los esfuerzos se concentran en encontrar un portero tras la lesión de Neuer.

“Estoy muy contento de formar parte del FC Bayern. Es uno de los clubes más grandes del mundo y siempre he dicho que quiero competir y demostrar mi valía al máximo nivel en mi carrera. El club se caracteriza por su cultura ganadora: sienta muy bien estar aquí”, fueron las primeras palabras del goleador en su nuevo club.

Claro que no olvidó a sus seguidores de su último equipo. “Gracias a la afición del Tottenham. Es triste despedirse de un club en el que he pasado 20 años de mi vida, desde que llegué siendo un niño de 11 años. Desde el momento en que debuté, he sido uno de ustedes y he dado todo lo que he podido para que se sintieran orgullosos de mí. Espero que esos bonitos momentos perduren para siempre”.

Ousmane Dembélé se une al PSG

Ousmane Dembélé fue presentado en el PSG.

Otro de los fichajes destacados del fútbol europeo fue la llegada de Ousmane Dembélé al PSG. El conjunto parisino desembolsó los 50 millones de euros de la cláusula de rescisión del jugador, monto que se repartirán el Barcelona y el jugador, junto a sus agentes, por partes iguales.

De esta forma se pone fin a un vínculo de seis años del francés con los azulgranas. En su presentación el galo aseguró que “Estoy muy feliz de unirme al Paris Saint-Germain y ansioso por jugar con mis nuevos colores”. Agregó que “Espero seguir creciendo aquí y enorgullecer a todos los amantes del club”.

Por su parte el presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi indicó que “estamos encantados de dar la bienvenida a Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain, donde será un jugador importante y comprometido para nuestro club. La pasión y determinación mostrada por Ousmane cuando se unió al PSG es fantástica y es la actitud requerida para todos nuestros jugadores. Estamos orgullosos de tener otro ganador de la Copa del Mundo de Francia en el Paris Saint-Germain al entrar en una nueva gran era para nuestro club”.