Conmoción mundial: futbolista muere tras ser atacado por un cocodrilo en Costa Rica

Una lamentable noticia llega desde Costa Rica. El futbolista Jesús Alberto López falleció después de ser atacado por un cocodrilo. El jugador del equipo Río Cañas de la tercera categoría del país, estaba entrenando en la orilla de un río en la localidad de Santa Cruz cuando fue atrapado por el animal.}

En dialogo con la AFP, un vocero de la policía indicó que “todo sucedió en cuestión de minutos”. Vecinos que estaban cerca del lugar explicaron que el deportista estaba haciendo ejercicio cuando decidió meterse al agua. “lamentablemente, el reptil lo capturó y hundió. Todavía no sabemos si murió ahogado o por la presión que el cocodrilo ejerció sobre él”, agregó el portavoz.

Los propios lugareños pudieron captar al reptil arrastrando el cuerpo del joven de 29 años, por lo que algunos agentes de la policía debieron dispararle para poder recuperar el cuerpo.

Tras darse a conocer el hecho el club al que pertenecía López emitió un comunicado en sus redes sociales. “Con profundo dolor hacemos público el fallecimiento de nuestro jugador Jesús López Ortiz (Chucho). descansa en paz Chucho, nos unimos al dolor de toda su familia. Te vamos a extrañar”, escribieron.

También el club pidió respeto por la familia una vez que se viralizaran las imágenes de lo ocurrido. “No suban vídeos sobre lo sucedido y si ya los subió elimínelos. Hay hijos, madre, padre, hermanos y Señora de Jesús que merecen respeto”.

“Una decisión equivocada”

Por su parte el entrenador del equipo costarricense Luis Montes, comentó que “desgraciadamente, tomó una decisión equivocada, y por meterse a bañar ocurrió lo que ocurrió”, comenzó señalando al medio La Teja, tal como ha recogido Infobae.

“Era de una familia muy humilde, como somos todos en Río Cañas”, agregó el DT. “Era un muchacho muy servicial, siempre dispuesto a colaborar en el pueblo, muy educado y tranquilo”, complementó.

A su vez, sobre sus características deportivas, indicó que ”como futbolista era buenísimo. En el pueblo siempre se le reconoció su talento, su liderazgo dentro de la cancha, su forma de jugar”.

Por último indicó que “era un referente del fútbol de Río Cañas. Es una pérdida para todo el pueblo”, cerró el técnico.

Jesús López, quien vestía la camiseta número 10 de su equipo, tenía dos hijos de 8 y 3 años. “Un balón une a todo mundo y yo le decía: ‘Chucho, qué bueno que eres para jugar’, y él se ponía todo contento”, relató su amigo Cristian Ortiz. “El siempre me decía: ‘Esto es lo que más me gusta a mí. Siempre jugar. Me encanta. Me siento muy feliz’″, cerró.