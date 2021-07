Continúa el duelo entre Hamilton y Verstappen: la polémica maniobra del británico en la F1

Esta tarde, la lucha por el primer lugar se volvió a encender luego de que Lewis Hamilton alterara hasta al público con una nueva maniobra en contra de Max Verstappen. Y es que el piloto británico consideró pertinente quitar el pie del acelerador en la salida a la última vuelta de calentamiento en la qualy del GP de Hungría.

Hamilton volvió a protagonizar un nuevo escenario de polémica. Esta vez, Lewis llamó la atención de todos los presentes en la última vuelta de la clasificación. El siete veces campeón mundial aceleró en la salida de boxes para ponerse por delante de Vestappen. Solo restaban dos minutos para que se cerrara la Q3.

Ahí fue cuando comenzó el espectáculo. Entre abucheos que caían desde lo alto del Hungaroring en Mogyoród, Lewis desaceleró hasta casi detenerse. Esto, con el fin de evitar que el piloto neerlandés calentara de manera correcta hasta alcanzar un buen ritmo.

Sin embargo, el mayor contrincante del británico no fue el único afectado por esta maniobra. El mexicano Sergio Pérez también se encontraba detrás cuando todo esto sucedió, y por lo mismo no logró cruzar la línea a tiempo para concretar su última vuelta clasificatoria. A pesar de lo que implicó la jugada del segundo de la tabla, nada de lo sucedido es considerado ilegal.

Luego de la carrera, Hamilton, quien sumó su pole 101, aseguró que nunca se había sentido tan bien con los abucheos. “Solo me alimenta, me da más energía. Realmente no me importa”, agregó. Sin embargo, todo quedó olvidado cuando la cámara enfocó a Lewis y Max chocando los puños.

A la fecha, Max Verstappen se encuentra en la primera posición de la tabla con 185 puntos, seguido inmediatamente por Lewis Hamilton, quien suma 177. Lando Norris se ubica en el tercer lugar con 113 tantos, mientras que Valtteri Bottas ocupa la cuarta posición con 104.