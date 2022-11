Contra Kazajistán y de local: Chile ya conoce su camino para volver a la fase grupal de las Finales de Copa Davis

Con la victoria ante Perú en septiembre, el equipo comandado por Nicolás Massú quedó a un solo paso de volver a disputar la fase grupal de las Finales de Copa Davis, donde las mejores 16 selecciones del planeta compiten por la Ensaladera de Plata. Su rival para lograr aquello será Kazajistán y la llave se disputará en febrero en Chile. Viña del Mar corre con ventaja para ser la sede.

Una noticia que fue confirmada esta mañana tras el sorteo realizado por la ITF en medio de las finales de Málaga. Son 24 equipos los que jugarán los playoffs, conocidos popularmente como “Qualifiers”. Además de la llave entre Chile y Kasajistán, destacan partidos de gran calibre como Croacia versus Austria, Alemania contra Suiza y Finlandia ante Argentina.

Todas estas escuadras jugarán durante el 3 y 5 de febrero para asegurar un puesto en la fase de grupos de la Copa Davis, la cual se disputará en septiembre de 2023 en diversas ciudades europeas. Chile no llega a esta instancia desde 2019, por lo que asegurar una plaza sería un logro tremendo para el combinado nacional, quienes a diferencia de lo vivido en Perú hace unos meses, esperan llegar con equipo completo para la serie con Kazajistán. En Lima por ejemplo, no pudieron estar ni Christian Garin ni Tomás Barrios, ambos lesionados al momento de disputarse los encuentros.

La elección de la localía fue determinada por sorteo, debido a que Chile y Kazajistán nunca se habían enfrentado por Copa Davis, resultando nuestro país como el ganador. En ese sentido Viña del Mar, específicamente el Club La Unión, asoma como favorito para recibir la serie, principalmente tras las buenas sensaciones que dejó el lugar cuando alojó la serie ante Eslovaquia en marzo de este año.

Una ciudad al nivel del mar y una pista de arcilla, como la del club La Unión, deberían darle la ventaja al equipo nacional, ya que los kazajos tienen jugadores que no muestran su mejor juego bajo esas condiciones. De hecho, Alexander Bublik, 37° del mundo y gran estrella del país europeo, ha protagonizado varias postales de incomodidad jugando sobre polvo de ladrillo. “Odio la tierra, odio esta superficie. Ojalá no vuelva a pisarla en 10 años”, comentó este año mientras disputaba el Masters 1000 de Montecarlo. El otro singlista es Mikhail Kukushkin, ex top 40 y actual 222 del mundo.

Chile por su parte debería llevar un equipo compuesto por Christian Garín (85°), Alejandro Tabilo (86°), Nicolás Jarry (141°) y (Tomás Barrios (230°). El quinto cupo por otra parte debería disputarse entre Gonzalo Lama (270°), Matías Soto (535°), Diego Fernández (701°) y Daniel Nuñez (980°).

Finalmente la fecha no es un detalle menor, ya qué permitirá a los jugadores locales preparan de buena manera la gira sudamericana de torneos ATP 250, la cual comienza tan solo unos días después de la serie de Copa Davis. Los kazajos por otra parte deberán viajar post Australian Open y en medio de la gira de cemento europea.