Courtois amenaza al filtrador de los conflictos que azotan a Bélgica: “Si lo encontramos, será su último día en el equipo”

Después de la victoria con lo justo sobre Canadá y la posterior derrota contra Marruecos, la selección de Bélgica intentará abrochar la clasificación a los octavos de final este jueves contra Croacia.

Claro que el foco de la selección que acabó en el tercer puesto en la pasada Copa de Rusia 2018 está puesto en los conflictos internos que se revelaron en las últimas horas. Por lo mismo, y para calmar la situación, Thibaut Courtois y Eden Hazard tomaron la palabra para referirse a esto, siendo el portero más contundente en sus dichos.

Hazard comenzó hablando en la rueda de prensa y comentó la reunión que sostuvo el lunes el plantel completo. “No ha habido gran cosa, todo lo que se dice se ha exagerado. Hemos tenido una reunión ayer y hemos hablado de muchos temas. También estuvo Roberto Martínez. Tenemos dos días para preparar el próximo partido e intentar ganar”, aseguró.

Además, negó la discusión con Jan Vertonghen tras la derrota contra Marruecos. “No, no ha habido ninguna discusión con él después del partido”.

A su vez, se refirió a la afirmación de De Bruyne quien sostenía que “no hay posibilidad, somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo”.

“He hablado con él sobre lo que dijo sobre el estilo de juego y el envejecimiento, pero lo dijo más como una broma. Él tiene confianza plena en el grupo, si no no estaría aquí”, respondió Hazard.

Por último, sobre el enojo de la plantilla tras la derrota, comentó que “Es normal que en el vestuario estuviéramos enfadados porque habíamos perdido, pero nada más fuera de eso. Es un momento complicado, el más complicado para mí con la selección, pero los grandes equipos tienen momentos complicados. Por eso tenemos que estar más unidos y ganarlo en el campo”.

Courtois amenaza

El portero de la selección de Bélgica Thibaut Courtois fue más enfático en sus declaraciones. “Nadie esta feliz ahora mismo, pero pensamos en ganar el jueves para pasar. Es fútbol, todo puede pasar, pero lo vamos a dar todo. Estamos enfadados en el vestuario por perder, estamos decepcionados con el resultado. También habló el seleccionador después del partido. Creemos que los medios han exagerado demasiado la situación. Nosotros pensamos que podemos clasificarnos”, aseguró.

También reflejó su malestar dentro del camarín. “Se contó una historia que no existía. Rompí un banquillo con el puño. Por supuesto, todos estábamos decepcionados, pero nadie se gritó el uno al otro. Eso no sirve. Para eso están las reuniones de equipo después”.

Luego apuntó que en la reunión de ayer “el principal problema puede ser que siempre se exagera todo en las redes sociales y en los medios. Se dice de más como te llevas con tus compañeros. Al final, tuvimos ayer la reunión para hablar las cosas, y eso es lo más importante. Si pierdes siempre va a haber frustración, por eso ha sido importante que todos habláramos, para hacer la situación mas sencilla”.

Para cerrar, descartó que exista un “topo” dentro del plantel. “Es una locura pensar eso. Trabajamos mucha gente a parte de los jugadores, puede que alguien dijera algo. No tenemos la necesidad de buscar a quien haya dicho algo. Eso sí, si le encontramos, será su último día en el equipo”, concluyó.

El partido entre Bélgica y Croacia en el que ambas selecciones buscarán el paso a los octavos de final está programado para este jueves a partir de las 12.00 horas de Chile.