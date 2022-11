Gustavo Alfaro, DT de Ecuador: “Nos quedamos con sabor a poco, teníamos otra expectativa”

Ecuador no sigue en Qatar 2022. Los dirigidos por Gustavo Alfaro sucumbieron ante Senegal en el encuentro que definía la clasificación a los octavos de final del certamen planetario. El 2-1 en contra golpea a los tricolores, que tenían una alta ilusión por entrar en la ronda de los dieciséis mejores, puesto que un punto les bastaba.

Una vez culminado el cotejo, el técnico argentino lamentó el resultado en la conferencia de prensa. “Nos quedamos con sabor a poco, teníamos otra expectativa, pero el dolor que hay en Ecuador por la eliminación no debe tapar a esta camada de chicos. Estas experiencias deben servir para el futuro. Son batallas y el grupo tendrá una revancha”, aseguró.

En el primer tiempo se vio a un elenco ecuatoriano desdibujado, que fue superado por los africanos en todas las líneas. Al respecto, el otrora entrenador de Boca Juniors sostuvo que: “Le comenté a los jugadores que si no teníamos la pelota, no podríamos con este ritmo. En el entretiempo les dije que debían animarse a jugar para seguir el Mundial”.

Senegal se adelantó al cierre del primer tiempo, con un gol de penal convertido por Ismaila Sarr. Foto: AP/Aijaz Rahi

La instrucción de Alfaro dio resultado, ya que los sudamericanos saltaron con otro ímpetu al complemento. De hecho, lograron la paridad. No obstante, una desconcentración defensiva los saca del torneo. “Ellos lo asumieron y empatamos el partido, pero el tema del manejo de los tiempos es clave. No teníamos que hacer faltas. La idea era que Senegal jugase a través de la necesidad, pero no se dio. Nos tocó cometer errores en el partido clave”, declaró el entrenador.

En este encuentro, el adiestrador le dio la oportunidad a Carlos Gruezo y Alan Franco, quienes no venían jugando. A la postre, los sustituyó al descanso. ¿Se equivocó con alinearlos? El estratega apunta a un mal rendimiento colectivo y no en errores individuales: “Más allá de las disposiciones, en el primer tiempo no fuimos el Ecuador de siempre. Hay un contenido emocional que juega. Corríamos detrás de la pelota y llegábamos tarde a los cruces; eso no es lo que hacemos nosotros”.

Para cerrar, el oriundo de la provincia de Santa Fe asegura que aún no sabe si continuará o no al mando de la Tricolor. “Necesito tiempo para saber qué decisiones tomar, qué cosas hacer. Siento que necesito parar la pelota y decidir qué quiero hacer de mi carrera. Lo debo definir con mi familia”, finaliza.