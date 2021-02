Crespo y Sierra al rebote: los planes de la ANFP si se cae Almeyda

Pablo Milad, presidente de la ANFP, no se ha despegado del teléfono. Está apurado por cerrar de una vez al nueva entrenador de la selección chilena. La apuesta de su directorio es Matías Almeyda, con quien ya hay un acuerdo económico, pero el arribo del argentino se enredó en las últimas horas. Y claro, antes ese escenario, siguen moviéndose otros nombres en Quilín.

¿Qué sucede con Almeyda? El exvolante de River Plate debe abrochar su salida del San José Earthquakes, club de la MLS, cuya cláusula es cercana a los US$ 3 millones. En Estados Unidos no es tan sencillo levantar un entrenador. Se requiere también la autorización de la liga. Desde la casa central del fútbol criollo, sin embargo, aseguran que lo realmente importante hoy es conseguir el sí de los propietarios de la franquicia (Earthquakes Soccer, LLC Company). De hecho, en la Asociación ya manejan nombres del cuerpo técnico: Carlos Roa (preparador de arqueros, exmundialista argentino en 1998) y el mexicano Benjamín Galindo, quien fue asistente del Pelado en Chivas de Guadalajara y San José, pero que en mayo del año pasado sufrió un infarto cerebral que lo alejó de la actividad.

“De esto no puedo decirte nada, porque estoy de vacaciones con mi familia en Argentina. Matías está allá en Estados Unidos, también con su familia. La última vez vez con él fue hace unas semanas y ahora no me ha dicho nada. Prefiero no decir nada sobre todo lo que está saliendo en los medios”, comentó Roa a El Deportivo.

Como sea, en la ANFP saben que están contra el tiempo. De hecho, no pudieron cumplir con el plazo que el mismo Milad había fijado, para el viernes que recién pasó. En ese sentido, a la espera de lo que decida Almeyda, se están moviendo los planes alternativos para la Roja. Una fuente de la asocación asegura que Hernán Crespo es el segundo en la lista, pese a que el propio presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, aseguró a este medio que “no es una opción que Crespo llegue a la selección de Chile”.

Crespo está interesado en venir a la Roja, pero sabe que debe esperar primero lo de Almeyda. Económicamente sí está al alcance del fútbol nacional.

Pero Crespo no es lo último. Y por primera vez se habla en serio de un chileno como alternativa. Se trata de José Luis Sierra, de gran campaña en Palestino. En las últimas semanas, el juego de los árabes ha generado mucho interés en el director de selecciones, el español Francis Cagigao, quien puso el nombre del Coto sobre la mesa. Sin embargo, “la prioridad sigue siendo del extranjero”, afirman desde la ANFP.

Sierra no tiene cláusula de salida para dejar Palestino, por lo que obligatoriamente se necesita la aprobación del club. En ese sentido, desde la dirigencia aseguran que no han tenido contacto con la asociación o Pablo Milad. La teleserie por dar con el nuevo seleccionador sigue, mientras que Reinaldo Rueda, ahora en Colombia, ya dio su primera nómina para empezar a trabajar con los cafeteros.