Cristián Romero, tras el empate ante Cobresal: “Valoro el punto, porque nos mantiene vivos”

Universidad de Chile solo consiguió un empate en su visita a El Salvador y sufrirá con la posibilidad de perder la categoría hasta la última fecha del Torneo Nacional. El cuadro azul igualó 1-1 ante Cobresal y se mantuvo a un punto de la zona roja. Si Deportes La Serena y La Serena suman este domingo al menos un punto en sus partidos y Huachipato vence a la Universidad Católica, los laicos llegarán a la última fecha en puestos de descenso directo.

Cristian Romero, entrenador de los universitarios, analizó el duelo ante los dirigidos por Gustavo Huerta, felicitando a sus jugadores por su desempeño y valorando el resultado conseguido, pese a que no fue el que fueron a buscar.

“El partido fue complejo, la altura es un factor a considerar. Se generaron pocas ocasiones”, comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

“Nos cuesta llegar al gol, nos cuesta generar ocasiones, tal vez sea por el momento que estamos viviendo. Felicito a los jugadores por el esfuerzo, en la altura no es fácil jugar”, complementó.

El estratega, además, defendió su estilo de juego y su decisión de no realizar demasiadas modificaciones: “Hay que seguir intentando, algunos critican que no hago cambios, pero todas las visiones son válidas. Vamos a seguir aferrados a las ideas y en algún minuto tiene que salir”.

“Valoro el punto, porque nos mantiene vivos. En el partido, en 20 minutos tuvimos el control; en el último tramo tuvimos situaciones, pero la altura produce desgaste”, concluyó.

Larrivey: “No se pudo, pero con la esperanza de ganar el último partido y salir de todo”

Joaquín Larrivey, por su parte, también tuvo palabras para la igualdad ante los mineros. “No conseguimos lo que vinimos a buscar. Se hizo un gran esfuerzo. Fue un partido de muy poquitas ocasiones. Recuerda una clara nuestra en el primer tiempo y de ellos también. Un partido típico de estas instancias. No hubo diferencias”, declaró a TNT Sports.

“Jugar en altura se hace difícil para los que no estamos acostumbrados. Se hizo un esfuerzo importante. Definimos de local esta situación tan delicada, pero siempre con la esperanza de salir”, añadió.

Finalmente, se refirió al complicado momento azul, asegurando que no pierde la fe en zafar del descenso. “No hay excusa. Lo que más se siente es la presión de jugar instancias tan delicadas. No hay excusas. Fue un partido malo, pero típico de estas instancias. Ya nos estaba costando y más en estas instancias. No se pudo, pero con la esperanza de ganar el último partido y salir de todo”, cerró.