Cristiano Ronaldo no quiere que Qatar sea su último Mundial: “Quien decide soy yo”

La Selección de Portugal tiene un duelo clave este martes. Ante Macedonia del Norte definen uno de los últimos cupos que quedan para ir a Qatar 2022, una cita planetaria que muchos han definido como la última de Cristiano Ronaldo, en caso de ir. Sin embargo, el goleador asegura que esa decisión aún no la toma: “Si me apetece jugar más, juego y si no me apetece jugar, no juego. Quien decide soy yo”. El máximo artillero de la historia ya tiene 37 años, por lo que para 2026 contaría con 41.

Respecto al duelo ante el elenco que eliminó a Italia, el del Manchester United dijo que: “Si nosotros estamos en nuestro mejor nivel, podemos ganarle a cualquier selección del mundo. Este será el juego de nuestras vidas”.

Sin embargo, tiene claro que el cuadro rojiamarillo será un rival que no les pondrá las cosas fáciles. “Son un equipo muy organizado, que tiene puntos fuertes, pero podemos ganar”, expresó.

Además, instó a los fanáticos portugueses a hinchar de la misma manera que lo hicieron en el duelo ante Turquía, donde la selección lusa se impuso por 3-1: “Mañana deben animarnos tal como el jueves, para poder hacer un buen encuentro”.

Un proceso irregular

Pese a que Portugal consiguió 17 de 24 puntos en el grupo A de las Eliminatorias de la UEFA, no logró clasificarse directo. La selección de CR7 ha vivido un proceso irregular en el último año. Ganaron cinco partidos, empataron dos y cuando parecía que firmaban su ida a Qatar, cayeron como locales ante Serbia, en noviembre de 2021.

Cristiano Ronaldo no quiere perderse el torneo de las mejores, pero asegura que más que pensar en él, su enfoque está en el equipo. “¿No hay Mundial sin Ronaldo?”, le preguntaron, “No hay Mundial sin Portugal”, respondió.

En la presente clasificatoria, ha convertido seis goles, siendo el máximo anotador de su equipo, sin embargo, está lejos de las doce dianas de Harry Kane y Memphis Depay, que se posicionan como líderes de goleo. Un poco más atrás aparece Robert Lewandowski, con ocho, y recién detrás del polaco, arremete el portugués, que hace algunas semanas rompió el récord de conquistas en el fútbol profesional.