¿Cuándo podrá volver a jugar? El TAS reduce la sanción por dopaje de Paul Pogba

Paul Pogba alista su retorno al fútbol. A inicios de año, el volante francés fue notificado por la Fiscalía Antidopaje de Italia de una sanción de cuatro años sin poder jugar, luego de dar positivo por dehidroepiandrosterona, una sustancia también conocida como dhea que sirve como estimulante para acelerar procesos de musculación, en un test antidoping en un partido frente al Udinese, por la Juventus, en agosto de 2023. Sin embargo, esta semana se redujo su sanción. Según informó Mail Sport, el mediocampista podrá reincorporarse a los entrenamientos del exequipo de Arturo Vidal y luego se le permitirá jugar partidos oficiales a partir de marzo del 2025.

El campeón del mundo en Rusia 2018 había apelado al TAS y fue esta instancia la que bajó su penalización a 18 meses. El jugador, quien también militara en el Manchester United, había anticipado que podría darse esta reducción a su castigo. “Si no vieron una entrevista mía en la que digo que me retiro, significa que no es así. Todavía me siento futbolista y quiero luchar contra esta injusticia. Pogba no ha terminado. Pogba está aquí y hasta que no me vean decir ‘terminé' no hay que preocuparse. Tengo unas ganas increíbles por volver. Me siento como un niño que quiere ser profesional. Entreno y hago todo lo que puedo para regresar”, había señalado mientras se disputaba la Eurocopa.

Enterado de la noticia, el futbolista ha hecho eco en redes sociales, al publicar en su cuenta de Instagram una imagen de sus botines, acompañadas de un ícono de un reloj de arena, en señal de que ya cuenta las horas para volver a la actividad.