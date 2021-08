De candidato a la Selección a quedar sin trabajo: José Luis Sierra no va más en Palestino

Así como el fútbol tiene revanchas, también tiene derrotas. Y de las feas. Es que la pelotita da vueltas y así como alguna vez tu nombre puede sonar en la Selección Chilena, poco meses después, puede estar en un comunicado que habla de tu despido.

Eso fue lo que le pasó a José Luis Sierra, quien dejó de ser el director técnico de Palestino durante esta jornada, luego de llegar a un “mutuo acuerdo” con la regencia árabe. “El directorio del Club Deportivo Palestino informó que, en mutuo y cordial acuerdo entre las partes, el señor José Luis Sierra Pando y su cuerpo técnico han dejado sus funciones a cargo del primer equipo masculino de nuestra institución”, se pudo leer en el posteo que los tricolores hicieron en sus redes sociales.

Luego le agradecieron el profesionalismo al mundialista en Francia ‘98 y destacaron un dato clave: “su trabajo la gran segunda rueda del Campeonato 2020, que conllevó a la clasificación a la Copa Sudamericana 2021″.

Tiempos en que Sierra y el Tino eran las estrellas del fútbol chileno y José Luis era buscado por dos gigantes: sonó en Universidad de Chile y fue candidato para la Roja tras la salida de Reinaldo Rueda.

Sin embargo, nada de eso se concretó y el Coto comenzó a ver como los malos resultados dejaron en el olvido todo lo conseguido el año pasado. De hecho, la Sudamericana fue su peor pesadilla ya que no ganó ni un sólo encuentro internacional (compartió el Grupo F con Atlético Goianiense, Libertad y Newell’s) y fue eliminado con una sola unidad a su haber (cinco derrotas y una igualdad).

“Lo vengo repitiendo, nuestro enfoque tiene que estar en el Torneo Nacional, ya que la Copa Sudamericana no nos llegó en el mejor momento para disputarla”, dijo en ese entonces el ex Unión Española. No obstante, nunca llegó el “enfoque” y los de La Cisterna fueron de tumbo en tumbo (han perdido tres de los últimos cinco duelos) y su cosecha en los 15 compromisos disputados hasta ahora es más bien pobre: 17 unidades, 5 duelos ganados, dos empatados y 8 perdidos.

Números que tienen al Tri en la posición 14 y un punto del partido de la promoción y a tres de caer directamente a la B. Por lo que deberán enfrentar el último compromiso de la primera rueda (ante Ñublense el sábado a las 14 horas) con un adiestrador interino y buscar en el receso quién reemplace al que hasta hace sólo seis meses era el entrenador ideal.