Coto Sierra: “La Selección necesita un entrenador, es lógico faltando tan poco para las Clasificatorias”

La partida de Reinaldo Rueda de la banca de la selección chilena dejó un cupo que la ANFP no ha podido ocupar. Este sábado se cayó la opción de Matías Almeyda mientras que Hernán Crespo está a pasos de convertirse en el técnico de Sao Paulo. Se agotan las opciones y toma fuerza el candidato chileno, José Luis Sierra. Eso sí, el Coto niega los contactos para ser el nuevo DT de la Roja.

“Me llena de orgullo que piensen que puedo ser candidato para la Selección, pero nadie me vino a buscar directamente. No me voy a referir a rumores, porque no tengo ninguna información oficial de parte de nadie. Mis fuerzas y energías están centradas en lo que estamos haciendo con Palestino”, dijo Sierra en conferencia de prensa tras la victoria de Palestino sobre Everton.

El Coto enfatizó en que su candidatura se basa en rumores. “No me voy a referir a supuestos, insisto. Lo fundamental es que la ANFP tome la decisión correcta. He visto muchas noticias y dejarme llevar o pensar en una condición de qué podría suceder, no me quiero poner en ese caso... Yo no soy el encargado de tomar esas decisiones. Obviamente que la Selección necesita un entrenador, es una cosa lógica faltando tan poco para el partido por las Clasificatorias”, agregó.

“Quienes tienen que tomar la decisión son los dirigentes, existe un presidente y un director deportivo. Ellos sabrán lo que necesita la selección mejor que yo, si es que debe ser chileno, argentino, o peruano, etcétera. No quiero pronunciarme, ni candidatear a alguien, porque no me corresponde”, cerró el Coto.