Almeyda se aleja de la Roja y el plan B también se enreda

Una de las opciones prioritarias para la ANFP en su búsqueda para reemplazar a Reinaldo Rueda en la Roja, está colgando de un hilo. Matías Almeyda se aleja de la Selección y en Quilín la preocupación abunda: “Se complicó mucho. Ya se está viendo otra alternativa”, le confiesan a La Tercera. Lo peor, es que no hay un plan B que sustente la caída del traspaso del técnico argentino.

En la prensa mexicana ya lo dan por hecho: Almeyda no llegará a Chile. “El empresario Juan Lafuente les hizo saber a la ANFP que Almeyda no logró su salida de San José Earthquakes y no quiso romper el contrato de manera intempestiva”, publicó Súper Deportivo. En la ANFP, por su parte, no dan por confirmado el fracaso de la misión -o no quieren asumirlo-, aunque de todos modos ya se resignaron a pensar en otro candidato.

¿Plan B? Nada certero. Si no era Almeyda, podía ser su compatriota Hernán Crespo, pero el campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia tiene todo listo para su arribo al Sao Paulo. ¿Siguiente opción? Ya sería mirar hacia adentro. Ahí, José Luis Sierra corre con ventaja como la carta chilena en la carrera por sentarse en la banca que abandonó Rueda.