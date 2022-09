De Rafael Nadal a Juan Martín del Potro: el deporte mundial despide a Roger Federer tras el anuncio de su retiro

Uno de los días más temidos por los fanáticos del tenis finalmente llegó. Y más allá de que se vía venir, la noticia golpea a aquellos que viven a máxima pasión esta disciplina. Roger Federer anunció, mediante una carta abierta en redes sociales, su decisión de colgar la raqueta a los 41 años, una vez que dispute la Laver Cup, torneo del que es organizador y que se disputará a finales de septiembre.

“A mi familia de tenis y más allá, de todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el mayor, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y, sobre todo, los aficionados que dan vida a este deporte. Hoy, quiero compartir algunas noticias con todos ustedes. Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías”, comenzó manifestando Roger.

“He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. tengo 41 años He jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva. La Laver Cup la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en la gira”, concluyó.

Desde diferentes sectores del mundo reaccionaron al adiós de Su Majestad. Figuras internacionales, no solo del tenis, y también las organizaciones de los principales eventos deportivos tuvieron algunas palabras para el suizo. Uno que para muchos fue considerado como el mejor de todos, hasta que las lesiones no le permitieron competir a su máximo nivel.

Uno de los primeros en reaccionar fue el argentino Juan Martín del Potro, uno que se retiró en febrero de este año. “TE AMO, Rogelio. Gracias por todo lo que has hecho en el tenis y conmigo mismo. El mundo del tenis nunca será lo mismo sin ti”, publicó el transandino en su cuenta de Twitter.

Más tarde lo hizo Rafael Nadal. “Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo. Ha sido un placer pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha”, comenzó señalando el español en Twitter.

“Tendremos muchos más momentos para compartir juntos en el futuro, todavía hay muchas cosas que hacer juntos, lo sabemos. Por ahora, realmente te deseo toda la felicidad con tu esposa, Mirka, tus hijos, tu familia y disfruta lo que te espera. Te veré en Londres @LaverCup”, concluyó.

Desde la cuenta de Wimbledon no quisieron desaprovechar la chance de despedir a Federer y también le dedicaron un mensaje. “Roger, ¿por dónde empezamos? Ha sido un privilegio presenciar tu viaje y verte convertirte en un campeón en todos los sentidos de la palabra. Echaremos mucho de menos verte adornando nuestras canchas, pero todo lo que podemos decir por ahora es gracias, por los recuerdos y la alegría que le has dado a tantos”, expresaron.

Lo propio realizaron desde la organización de los Juegos Olímpicos: “Una destacada carrera llega a su fin ¡Gracias por todos los recuerdos Roger Federer! ¡Se te extrañará!”. A ellos, se sumaron desde la Laver Cup. “Felicidades por una trascendente carrera competitiva. Gracias por ser una fuente inagotable de inspiración”, señalaron.

El ATP Tour no se quedó atrás y publicó un escueto mensaje acompañado de una foto dedicada al suizo: “Cambiaste el juego, #RForever”. Carlos Alcaraz y otros deportistas también despidieron a Roger.

