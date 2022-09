Casi tres horas: terminan los alegatos en la Cámara de Apelaciones de la FIFA por Byron Castillo

Ecuador y Chile se enfrentan a esta hora vía telemática. La FIFA citó a las federaciones de ambos países y al propio Byron Castillo para aclarar la situación del jugador. El máximo organismo del fútbol mundial acordó una audiencia en la que la ANFP buscará que se inhabilite a la selección tricolor del próximo mundial de Qatar 2022 por la presencia de Byron Castillo en el proceso de las Eliminatorias, a quien acusan de ser colombiano.

El último audio difundido por Daily Mail donde supuestamente el jugador reconocía ser colombiano, infundió una buena dosis de optimismo en el lado chileno. Claro que en Ecuador no se inmutaron con este hecho, pues para ellos este es un tema que ya se consideró.

Andrés Holguín, abogado de Castillo, refutó que la información difundida por el medio británico fuera importante. Así lo aseguró en diálogo con El Deportivo. “Ese es un audio que fue utilizado en el proceso que Byron siguió contra el Registro Civil de Ecuador. Nunca se pudo determinar que fuera la voz de Byron en ese proceso y se rechazó como prueba. No tiene validez alguna. El Registro Civil lo presentó como prueba cuando no quiso darle cédula de identidad a Byron Castillo por los documentos que ahora tiene el abogado Eduardo Carlezzo”.

“Los dos jueces, de primera y segunda instancia en el Tribunal Constitucional en el Ecuador, decidieron que ese audio no constituye prueba, ya que ni siquiera se puede determinar que es Byron Castillo quien habla en ese audio”, continuó señalando el profesional especialista en derecho deportivo.

A su vez, descartó que Byron Castillo asista a la audiencia de hoy en Zúrich, pues “ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la federación chilena”.

El origen de la disputa

Después de que la Selección Chilena terminara el proceso de Eliminatorias sin posibilidades de alcanzar un cupo directo en el mundial ni poder enfrentar el repechaje, apareció una alternativa que despertó la ilusión de poder acudir a la Copa del Mundo.

En Ecuador explotó una polémica: la presunta participación irregular del Byron Castillo, actual defensor del León de México, a quien se acusó que tiene nacionalidad colombiana y no ecuatoriana, como exige la reglamentación.

El zaguero estuvo en ocho encuentros de las Eliminatorias. Jugó ante Paraguay, Venezuela, Chile, Uruguay y Bolivia. Así, de comprobarse que lo hizo fuera de las normas, Ecuador perdería todas las unidades que consiguió, las que quedarían en poder de sus respectivos rivales. En ese caso, Chile sumaría las seis unidades y se clasificaría a la cita planetaria.

Luego de un proceso de recopilación de datos y evaluaciones de las posibilidades, el 5 de mayo de este año la ANFP, a través del abogado Eduardo Carlezzo, Chile presentó Formalmente un reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Entre las pruebas entregadas estaban el uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte de Byron Castillo.

“Existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playa. Las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, máxima autoridad en la materia en este país, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador, e informó que este documento no existía en sus archivos internos, apuntando otras debilidades en el documento, para concluir que posiblemente era fraudulento”, argumentaba Carlezzo.

La respuesta de Ecuador no tardó en llegar, señalando que “ante los infundados rumores esparcidos a la opinión pública, con el claro objetivo de desestabilizar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por medio de la presente rechazamos categóricamente cualquier intento de quienes pretenden evitar su participación en el Mundial de Fútbol de Catar 2022, la cual fue obtenida legítimamente en la cancha y respetando todos los principios y valores que emanan del deporte, así como todas las normas jurídicas vigentes en el Estado ecuatoriano y el derecho deportivo internacional”.

“Con relación a nuestro seleccionado, el señor Byron Castillo, debemos ser enfáticos en que el futbolista es ciudadano ecuatoriano a todos los efectos legales, tanto en la esfera civil como en la deportiva, encontrándose debidamente inscrito en la autoridad nacional competente y contando con toda la documentación nacional en regla”, añadieron en su momento.

Así, cuatro días después del envío de la carta a la FIFA, el organismo acusó recibo del reclamo. “Estimado señor, por la presente acusamos recibo de su correspondencia y hemos tomado nota de la información proporcionada en ella. Agradecemos su atención a lo anterior y su amable cooperación”.

Ya el 20 de mayo la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) solicitó 15 días de prórroga para que presentaran su posición ante la denuncia de Chile, teniendo como plazo máximo para hacer la entrega de los descargos el 5 e junio. Este plazo era necesario de tomarse, pues el 13 del mismo mes se iba a desarrollar el repechaje entre Perú y Australia.

La espera

En medio de esta incertidumbre, Byron Castillo estuvo lejos de llevar bien el asunto. Prueba de ello fue la solicitud de cambio que pidió el jugador después de cometer un penal sobre el final del primer tiempo que significó el 2-0 de Aucas sobre el Barcelona de Guayaquil, su ex club.

“Sácame, sácame”, decía el futbolista, según consigna la prensa ecuatoriana, lo que se puede notar en las imágenes. Finalmente, Castillo fue sustituido por Pedro Velasco.

Byron Castillo pidió el cambio tras cometer un penal mientras competía por el Barcelona de Ecuador.

Luego, el DT de de los Canarios Jorge Célico explicó la situación. “Byron Castillo es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. Tiene una carga anímica terrible. Para mí es admirable que solamente se ponga a entrenar... Seamos un poquito más dóciles. Tratemos los temas con más cuidado, hay un ser humano detrás”, declaró.

Por su parte, Pablo Milad respondía indicando que “Byron Castillo debe estar con la presión muy fuerte, no solamente la mediática. El entorno, la situación misma. Se tiene que sacar el ruido de la mente diciendo la verdad, que se saque la carga que lleva por dentro”.

La decisión

Finalmente, el 10 de junio llegó la respuesta de la Comisión de Disciplina de la FIFA con resultados negativos para la Roja. En ella se ratificó lo que había pasado dentro de la cancha: el combinado del Guayas, que había terminado en la cuarta posición en las Eliminatorias, sería la última de las selecciones en clasificar a Qatar de forma directa.

“Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF”, fue el comunicado que recibieron ambas federaciones.

Tras esto, el abogado Eduardo Carlezzo, en compañía de Pablo Milad, realizaron una conferencia explicando los pasos a seguir. “Vamos a presentar un recurso a la cámara de apelaciones de FIFA, podríamos tener la decisión en 20 días después de haber presentado la apelación”, señaló. Y agregó: “Yo sigo confiando en que podemos agotar todo hasta finales de septiembre. El TAS falló de una manera bastante rápida cuando la materia necesitaba de urgencia. Por lo tanto, creo que las instancias considerarán esa situación y fallarán lo más rápido posible”.

La apelación

Eduardo Carlezzo y Pablo Mlad, antes de participar de una conferencia de prensa. Foto: Agencia Uno.

Luego de recibir los fundamentos de la primera decisión de la FIFA, Eduardo Carlezzo preparó la apelación que fue enviada el 24 de de junio. La Cámara de Apelaciones recibió el texto, mientras en la federación chilena esperaban un resultado positivo.

“Estamos completamente seguros de las conclusiones de nuestras investigaciones”, expresó Jorge Yugue, vicepresidente del ente, a diferentes medios internacionales. “Es absolutamente claro que el jugador utiliza un documento ecuatoriano adulterado. Lo que está en juego aquí no es solo un lugar en la Copa del Mundo 2022, sino todo el principio del juego limpio”, complementó.

El 31 de agosto la ANFP y Carlezzo recibieron buenas noticias. La FIFA había citado a declarar a Byron Castillo tras la denuncia presentada por la ANFP para este 15 de septiembre.

La Cámara de Apelaciones de la FIFA ahora tendrá la última palabra. Sin embargo, Pablo Milad y Jorge Yungue, el presidente y el director que han empujado el juicio, celebraban que Byron Castillo debiera, al menos, dar explicaciones por las dudas que existen sobre su figura.

“Fue una sorpresa grata que aceptaran la apelación, más aún cuando llaman a declarar a Castillo. Para nosotros es una luz. El comparendo será el 15 de septiembre y después se toman un tiempo para dar el veredicto final”, valoró Milad.

Una vez concretada la audiencia, se conocerá la decisión. De ser negativa para las aspiraciones chilenas, la ANFP tiene otra instancia: el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS por sus siglas en francés.