De ser figura mundial a vagar por las favelas: el día en que Adriano reveló la trágica llamada que lo hizo dejar el fútbol

Adriano pudo ser una de las figuras más grandes del fútbol brasileño, heredando la camiseta número 9 que en su minuto acompañó a Ronaldo Nazario. Sin embargo, la figura del delantero zurdo de un momento a otro se fue apagando en el deporte después de enterarse de una situación que terminó marcándolo hasta ahora.

El ariete llegó a Europa en 2001 para defender la camiseta del Inter de Milán. Allí fue Javier Zanetti quien notó las cualidades que tenía para poder convertirse en una estrella mundial.

“Nada más llegar al Inter de Milán marcó un golazo increíble en un amistoso contra el Real Madrid. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que podía ser el nuevo Ronaldo. Adriano lo tenía todo: físico, talento y velocidad”, destacó el DT en diálogo con La Gazetta dello Sport.

El apoyo y cuidados que recibía de su padre lo alejaban de los vicios y lo mantenía controlado cuando la fama comenzaba a rondar al jugador que con 23 años llegó a marcar 28 goles en 42 partidos con los nerazzurri. Claro que dos años después una noticia terminó afectándolo en demasía.

El llamado que cambió todo

En 2007, el padre de Adriano, Leite Ribeiro, falleció dejándolo sin el respaldo que necesitaba en aquel momento. “Adriano tenía un padre que le vigilaba mucho y le mantenía a raya. Sin embargo, a comienzos de la temporada (2007), ocurrió algo inimaginable. Recibió una llamada de Brasil y le dijeron que su padre había muerto, es algo que te puede cambiar para siempre”, reveló Zanetti.

“Le vi llorar, tiró el teléfono y comenzó a gritar que no era posible. Después de ese día, Moratti y yo decidimos acogerle como un hermano y protegerle. Durante ese tiempo siguió jugando, marcando y dedicándoselos a su padre mirando al cielo y rezando. Pero después de esa llamada no volvió a ser el mismo”, afirmó.

“Por las noches Iván Ramiro Córdoba y yo nos juntábamos y le animábamos diciéndole que él era una mezcla entre Ronaldo e Ibrahimovic y que podía ser mejor que ambos. Pese a todo, no lo conseguimos, no le sacamos de la depresión y eso todavía me afecta…”, sentenció.

Con el paso de los años el propio Adriano se refirió a este tema. En 2021 admitió que tras el fallecimiento de su padre cambió su forma de ser. “Cuando jugaba al fútbol, jugaba para mi familia. Entonces, cuando murió mi padre, el fútbol nunca volvió a ser el mismo”, declaro para The Players Tribune.

“En un lapso de nueve días, pasé de tocar el cielo al infierno. De ganarle la Copa América a los argentinos como regalo de Dios a que me avisen la muerte de mi padre algunos días después. Esa noticia me quitó el amor por el fútbol. Encima en 2011 me rompí el tendón de Aquiles. Todavía sigo rengueando por esa lesión. Entonces cuando se pregunten qué le pasó a Adriano, la respuesta es simple: tuvo un agujero en su talón y otro en su alma”, añadió.

“Dijeron que desaparecí. ‘Adriano corrió de los millones’, ‘Adriano está en las drogas’, ‘Adriano desapareció en la favela’. ¿Saben cuántas veces leí esos títulos? Acá estoy, sonriendo enfrente de ustedes. Volví con mi gente, mis amigos, mi comunidad. No quería estar en el castillo en la cima del monte alejado de todos. Un día charlé con Moratti (ex presidente de Inter). Me preguntó cómo estaba y le fui sincero: ‘No puedo seguir en Italia. Me quiero quedar en Brasil’. Y él lo entendió a la perfección. Siempre tendrá mi respeto”, remarcó.

Víctima de la depresión, abandonó Italia en 2008 para volver al fútbol brasileño, defendiendo a Sao Paulo. Tras ello, regresó al Inter de Milan y defendió a Flamengo, la Roma, Corinthians y Athletico Paranaense antes de llegar a su último club, Miami United, equipo en el que terminó cerrando su carrea como futbolista en 2016.

El daño provocado se extiende hasta ahora. Hace algunos días se viralizó un video en el que se le ve bebiendo alcohol en una favela de Brasil mientras comparte con algunas personas.