Defensa de Fluminense lanza grave acusación contra el árbitro Roberto Tobar: “Al final del partido me dio una patada en la canilla y me pisoteó”

Luego de ser suspendido del arbitraje internacional por la Conmebol tras cometer “errores graves” en el partido de Brasil y Colombia, Roberto Tobar volvió a las canchas en un complejo encuentro.

Durante la jornada de ayer, el juez nacional dirigió la victoria de Olimpia sobre Fluminense por 2-0 en la revancha entre ambos equipos por la tercera ronda del certamen continental. Finalmente, los paraguayos superaron a los brasileños por lanzamientos penales (4-1), tras igualar 3-3 en la serie.

Tobar, en términos generales, tuvo un buen desempeño. No obstante, las decisiones no gustaron en el cuadro carioca, pues les anuló un gol por una mano -difícil de divisar- que no pudo ser corroborada por la ausencia del VAR en las fases previas a los grupos. El autor de dicho gol fue David Braz, quien reclamó fervientemente la acción antes y después del encuentro, incluso, el defensor acusó una agresión por parte del colegiado chileno.

Tobar dirigiendo el encuentro entre Olimpia y Fluminense por Copa Libertadores. REUTERS/Nathalia Aguilar.

“Nadie puede ocultar que hubo un error absurdo (por parte de Tobar) al comienzo del partido. Sabíamos que teníamos la ventaja y si anotábamos temprano, el equipo contrario podría sentirlo y sería otro partido”, aseguró Braz.

“El árbitro se mostró muy desafortunado al anular el gol legítimo, que no me pegó en el brazo, sino el pecho. Todos lo vieron. Es una pena lo que hizo”, complementó.

El zaguero de 34 años indicó que el hecho en cuestión golpeó anímicamente a Fluminense, lo que se tradujo en errores durante el partido. “Después de eso empezamos a tener errores, que fueron fundamentales para esta instancia, pero sobre todo por el error del árbitro que perjudicó mucho a nuestro equipo. Podríamos haber aumentado esta ventaja y haber logrado el objetivo, que era pasar de nivel. Es una vergüenza. El árbitro chileno avergonzó a la Conmebol y a esta gran competencia, cometiendo un error de esta manera. Una vergüenza”, dijo duramente.

David Braz, defensa de Fluminense, y Antolín Alcaraz, defensa de olimpia. Foto: REUTERS/Antonio Lacerda.

Supuesta agresión de Tobar

El brasileño comentó que, al terminar el partido, se acercó hacia el juez nacional para increparlo. “Espero que las cámaras hayan visto que le fui a decir al final del partido que estaba decepcionado con él hoy. Me agredieron dos veces y me sacó tarjeta amarilla, los hinchas de Olimpia tiraron botellas de Coca Cola, yo se las entregué y él las tiró, no tomó nota como manda la norma de la FIFA. Espero que al menos lo escriba en el acta”.

Posterior a esto, realizó una grave acusación en contra del árbitro. “Al final del partido me dio una patada en la canilla cuando le iba a hablar. Empezó a decir lo mismo contra mí, me dio una patada en la canilla y me pisoteó el pie. Espero que las cámaras lo capten. Es muy buen árbitro, lo seguí en otros partidos, pero hoy estaba poco feliz”, sentenció.