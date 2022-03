Jorge Garcés responde a las críticas y al mal momento de Santiago Wanderers: “Prefiero estar acá y no en Ucrania”

El director técnico de Santiago Wanderers, Jorge Garcés, se refirió al momento que vive el club luego de una nueva derrota en la Primera B, esta vez en el Estadio Bicentenario Elías Figueroa de Valparaíso ante Rangers por 3-1.

Tras la derrota en su cuarto encuentro, los caturros continúan en la catorceava posición con dos puntos a solo uno de los tres últimos equipos, aunque muy lejos de los 13 del puntero Magallanes, viendo muy lejana la posibilidad de retornar a la división de honor del fútbol nacional.

Jorge Garcés y Franz Schultz en la derrota por 3-1 ante Rangers. FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

Los de la Quinta Región no han podido ganar en lo que va de temporada, pues acumulan dos empates y dos derrotas. En ese marco, el exentrenador de la selección chilena contrarrestó las críticas que han sido impartidas por la parcialidad del Decano. “No entiendo qué pasa con la gente. Sabemos que el mundo está agresivo y que la gente está agresiva y en otra. Pero prefiero estar acá y no en Ucrania, de verdad, así como se está viviendo”

“Lo único que saben es venir a hinchar las pelotas ahí a todo el mundo, al primero que se les pare. ¿No creen que eso no les genera incertidumbre a los chicos jóvenes que tenemos en el equipo?”, añadió.

También, el Peineta comentó sobre el funcionamiento y el ánimo del equipo caturro, y sobre un grosero error que cometió Reiniero Alvarado, árbitro del partido, al no cobrar un gol legítimo. “El equipo salió a buscar el partido, fueron veinte minutos muy buenos hasta que no nos cobraron un gol legítimo, que fue una jugada, nada fortuito (...) Sabemos el trabajo que estamos haciendo, no vamos a cesar”.

Ante esto, el club mostró su descontento a través de redes sociales. Con este tanto no cobrado rompían la paridad y comenzaban ganando el encuentro, no obstante, iniciaron ganando los de Talca y a la larga se llevarían la victoria.

El próximo martes 22 de marzo, Santiago Wanderers deberá enfrentar a Fernández Vial en el Estadio Ester Roa de Concepción, a las 18:00 horas.

