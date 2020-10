¿Desidia o mala suerte? Las razones porque Aranza Villalón no defenderá el título en la Vuelta Colombia

“Este es un año perdido para mí”, se queja Aranza Villalón, uno de los motores del ciclismo femenino nacional. La chilena hizo historia el año pasado, cuando se coronó campeona en la importante Vuelta a Colombia, siendo la primera extranjera en quedarse con el título.

Pero no podrá revalidar esa corona. Una seguidilla de situaciones terminaron dejándola fuera del avión que la llevaría a competir, desechando todos los meses en que preparó la prueba. “Me avisaron el martes que tenía pasajes para el jueves a las 4 de la mañana, pero el miércoles en la tarde me llegó un correo diciéndome que no podría viajar, pues las fronteras estaban de Colombia estaban cerradas”, dice la ciclista del equipo Avinal GW.

Consultados por la situación, el COCh explicó a través de su departamento de comunicaciones que todo se trata de una seguidilla de situaciones desafortunadas. Aseguran que comenzaron a gestionar el viaje apenas la deportista lo solicitó (10 de septiembre), pero como las rutas hacia Colombia no existían, no pudieron avanzar en el viaje.

Lo que más afectó al vuelo, dicen, fue la respuesta de Cancillería de Colombia. El COCh preguntó el 30 de septiembre respecto a los requerimientos para ingresar al país, respuesta que recibieron seis días después: un examen PCR negativo de no más de 96 horas. Con el tiempo en contra y sin vuelos, recién el martes Villalón se enteró que viajaba.

“Es frustrante, porque avisamos con tiempo de toda esta situación. Me preparé durante meses, preguntábamos siempre con mi entrenador qué ocurría, cómo iban los avances, pero al final no sirvió de nada. No me echaré a morir, porque es una situación que escapa de mis manos, pero creo que el COCh pudo haber hecho más”, se queja Villalón.

Desde el COCh aseguran que al no tener el examen PCR, debieron desechar su viaje. “Si hubiese ido a la clínica con la que tenemos convenio, hubiésemos podido tener antes su examen, pero no fue así”, exponen. Aranza, en cambio, recalca que nunca le dijeron dónde debía realizarse el examen: “Si no es porque yo pregunto si debo realizarlo, hubiese llegado al aeropuerto sin el PCR. Además, en la clínica del convenio no había hora para realizarlo, por lo que debí solucionarlo yendo a la Meds”.

De todas formas, en Colombia aún esperan su llegada. La prueba arranca el 7 de noviembre, por lo que aún no pierden la esperanza de contar con la campeona. Villalón igual lo sueña: “Yo también sigo queriendo viajar, pero sé que será difícil competir allá, porque ya no me podré acostumbrar bien a la altura”.