Destruyen a Dibu Martínez tras una nueva polémica en la Premier League: “Es un idiota”

Le dieron con todo. Emiliano Martínez, el portero argentino que brilló con luces propias en el Mundial de Qatar, dónde su selección salió campeona, fue duramente criticado en Inglaterra tras el incidente que tuvo con el francés Neal Maupay.

“Creo que es un idiota, si soy honesto. Quizás moleste a la gente si digo esto, pero es un idiota”, fue la dura sentencia que dictaminó el periodista Ian Ladyman en un podcast dedicado a la Premier League (It’s All Kicking Off).

Un poco más suave su compañero de programa, Mike Keegan, el cual aseguró que “no me gusta nada Martínez y en este partido fue una vergüenza”. Ambos refiriéndose al fuerte empujón que le propinó al delantero galo, que lo terminó botando al piso, y luego, a su intento de pararlo jalándolo de la camiseta. Incidentes que ocurrieron en el partido del Aston Villa (Dibu) contra el Brentford (Maupay) y que terminó ganando la oncena del transandino (1-2).

“En una jugada anterior, Martínez salió volando en su área como si el mundo se acabara cuando se topó con Maupay”, explicó Keegan y luego añadió que “atacó al jugador del Brentford por lo mismo. Literalmente hacía unos segundos atrás había hecho lo mismo”.

Pero el comunicador no se quedó ahí e insistió: “Es la transparencia y la naturaleza hipócrita del mismo. Todo comenzó con un ridículo pase hacia atrás que casi termina en gol. Hubo un poco de contacto con el jugador del Brentford y Martínez cayó al suelo dentro de su propia área como si estuviera volando, como si el mundo se acabara”.

Y para terminar su crítica, argumentó que “luego, minutos más tarde, los roles cambiaron y fue él el que atacó al rival por rodar después de haberlo golpeado. Es como: ‘¡Vamos, literalmente estabas haciendo lo mismo hace unos segundos atrás!’. Si eres fanático del Aston Villa lo amas, y a todos los que no somos fanáticos del Villa no nos agrada”.

Momento preciso para que su colega volviera a la carga con su particular análisis y detalló: “Fue un idiota por lo que hizo en la final del Mundial. Casi lo ha usado como una insignia de honor, lo cual es patético”. Más su verbosidad no se detuvo y concluyo: “Debería ser recordado por hacer una de las mejores atajadas que he visto en un juego de esa magnitud. Debería ser recordado por eso. Por sus paradas en los penales, y no lo es. Es recordado por comportarse como un idiota”.