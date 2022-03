Día histórico: se aprueba moción para la profesionalización del fútbol femenino en Chile

El 21 de marzo de 2022 será un día histórico para el fútbol femenino en Chile. Durante esta jornada se aprobó la moción para la profesionalización de la actividad, que obligará a las SADP a efectuar contratos a las jugadoras que disputen el campeonato nacional.

La iniciativa fue aprobada de forma unánime en la Cámara de Diputados y el Senado, y ya está lista para ser ley. Todo entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial y los clubes deberán cumplir las exigencias con sus futbolistas de forma gradual. En el primer año tendrán que avanzar en la contratación de, al menos, el 50% del plantel de jugadoras. En el segundo año la cifra deberá ascender al 75%, mientras que en el tercero se debe llegar al 100%.

“Creemos que este paso es recién el inicio, y lo realmente importante es que todas las leyes que aprobamos sean aplicadas en los plazos y en los términos que corresponde”, declaró la diputada Maricela Santibáñez una vez aprobada la incitativa. Además, agregó: “Los desafíos que tenemos siguen siendo grandes, el proceso legislativo no culmina con la aprobación de esta Ley”.

Las jugadoras de la Universidad de Chile levantan el trofeo de campeonas del fútbol nacional en la temporada 2021. FOTO: AGENCIAUNO

Tess Strellnauer, presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol, también mostró su felicidad por la aprobación de la moción que fue presentada en 2019: “Este es un momento histórico y va a pasar como uno de los grandes hitos del desarrollo del fútbol nacional. Lo logrado es el resultado de muchos años de trabajo, no solo de la ANJUFF, si no que de todas las futbolistas chilenas, de aquellas que sólo soñaron con esto y no lo pudieron vivir, de las que demostraron que es posible y por supuesto de todas las que pronto serán reconocidas y tratadas como profesionales”.