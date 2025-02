La potente frase de Diego Schwartzman que hunde aún más a Nicolás Jarry en el ATP de Buenos Aires

El tenista argentino Diego Schwartzman (386° del ranking ATP) vive un momento especial en su carrera deportiva. Hace algunos meses el transandino anunció que el ATP de Buenos Aires marcaría el final de su carrera como profesional.

“Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo”, explicó en mayo a través de Instagram.

“Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar”, agregó.

Y este miércoles, por la primera ronda de la competencia, su camino se cruzó contra Nicolás Jarry (40°). Debido a la diferencia en la clasificación, el chileno esperaba avanzar sin mayores complicaciones a la siguiente ronda, considerando que además debía defender la final a la que llegó en 2024.

Sin embargo, el argentino supo imponerse por 7-6 (10), 4-6 y 6-3 y podrá seguir deleitando a los aficionados locales.

Hundiendo más a Jarry

Una vez finalizado el duelo, Schwartzman hizo aún más dura la derrota del chileno con sus declaraciones. “Lo cierto es que mi expectativa para hoy (ayer) era perder. He conseguido jugar un gran partido, hice algunos buenos puntos y él se mostró un poco nervioso, o al menos más nervioso de lo normal”, comenzó señalando el argentino.

“No tengo ni idea de lo que acaba de pasar, la realidad es que salí a la pista pesando que iba a perder, honestamente”, confesó. Además, indicó que “una vez llegamos al tercer set, sabía que tendría mis opciones”.

“Llevo mucho tiempo jugando con dolor, mucho tiempo sin ganar un partido. La semana pasada sufrí mucho perdiendo en el Challenger de Rosario, pero fue contra un gran campeón como Camilo Ugo Carabelli, que acabó levantando el título”, explicó.

Ahora, quien puede retirar al argentino será el español Pedro Martínez (41°) que en la ronda anterior supo dar vuelta el partido tras comenzar perdiendo por 6-0 contra el bosnio Damir Dzumhur (90°). el hispano se impuso en los siguientes por 6-2 y 7-6(3).