Difícil por donde se mire: las opciones que esperan a Colo Colo en el sorteo de Copa Libertadores

Colo Colo cumplió el objetivo en Paraguay y salió airoso de una verdadera final ante Cerro Porteño. Ahora, las miradas continúan en el país guaraní, pero se trasladan a Luque, ciudad donde está ubicada la sede de la Conmebol y se realizará el sorteo de los octavos de final de las principales competencias del continente. Este lunes, desde las 12 horas de nuestro país, se definirán las llaves de los certámenes.

El Cacique, por ahora, es el único representante nacional en dicha instancia. Eso sí, se les puede sumar Huachipato, que aún tiene un partido por disputar. Los acereros marchan en la segunda posición del Grupo C, con ocho puntos, a dos del puntero The Strongest. No obstante, los bolivianos ya cerraron su participación en la zona y aseguraron, al menos, el segundo puesto.

Los chilenos tienen un encuentro pendiente con Gremio, que, a su vez, también debe medirse ante Estudiantes de La Plata. Lo que hagan los brasileños definirá el grupo, pues su desempeño los puede ubicar en cada una de las posiciones de la zona. Puede ser tanto una valiosa clasificación como primero, un paso a Sudamericana o un fracaso rotundo. Los de Talcahuano aseguraron su participación en el segundo torneo en importancia.

Por su parte, Cobresal quedó eliminado de Libertadores; mientras que Coquimbo Unido y Unión La Calera sufrieron la misma suerte en Sudamericana, donde ahora competirá Palestino al quedar tercero. El sorteo también definirá los playoffs de dicho certamen, en el que los árabes se deberán medir ante un segundo.

Los posibles rivales

Hasta ahora son 14 (de 16) los equipos que abrocharon su clasificación. Brasil es el que cuenta con más representantes (seis), seguido por Argentina (tres), Uruguay (dos), Bolivia (uno), Colombia (uno) y Chile (uno).

De los cuatro nacionales que lograron meterse en la fase de grupos, cifra inédita para el balompié criollo, solo uno ha asegurado su permanencia: el Cacique. Huachipato aún debe jugar su paso a la ronda de los 16 mejores del continente.

Este lunes, como es costumbre, primero se abrirá con el sorteo de Sudamericana. Ahí, Palestino, e incluso los acereros, se medirán ante un segundo de grupo. Los posibles rivales son: Always Ready, Universidad Católica de Ecuador, Boca Juniors, Cuiabá, Athletico Paranaense, Racing de Montevideo, Cuiabá, Bragantino y el segundo del Grupo C (Delfín o Internacional de Porto Alegre).

Después, de plato de fondo, vendrá el de Libertadores. El proceso tiene unas delimitaciones claras: se pueden enfrentar equipos del mismo país e incluso clubes que hayan compartido grupo. Además, los primeros de cada zona definirán los octavos de final como locales.

De ellos saldrá el rival de Colo Colo. El Bombo A está compuesto por Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras, River Plate, Bolívar, Sao Paulo, Junior y el ganador del Grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio).

Mientras que el Bolillero 2, además del Cacique, cuenta con Talleres de Córdoba, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol, Nacional y el segundo del Grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio).

El sorteo también definirá los cruces para el resto del certamen. Los octavos de final se disputarán después de la Copa América. En detalle, entre las semanas del 13 y 20 de agosto. La final, en tanto, se llevará a cabo el 20 de noviembre en Argentina, en una sede que aún está por definir.